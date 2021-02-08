自由廣場》中國疫苗比美國萊豬還毒

◎ 劉威良

萊豬，讓國民黨逮到機會，決定拿來玩罷免的遊戲。然而萊豬已經有 CODEX制定國際標準，安全性有保障，台灣更已標明產地，又有明確進口數字可參考（依據「豬肉儀表板」顯示，至二月四日萊劑檢出仍為「零」），何況之前國民黨也極力贊成開放萊牛。

再看疫苗。台灣目前沒有社區大傳染，沒有如同其他世界國家的急迫性，原本可以稍安勿躁地等待成熟可靠的疫苗，透過完整的評估篩選，最後選擇安全性最高的疫苗。然而國民黨卻莫名其妙地炒作台灣缺乏採購疫苗能力的議題，胡亂要求政府進口中國疫苗。

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中國開發的疫苗，數據仍不透明，在一些國家施打情況不佳，也尚未通過美國與歐盟的檢驗。這樣具有爭議性的疫苗，其實比有CODEX把關的萊豬毒性還要大！

疫苗一打下去就是一翻兩瞪眼，沒有模糊地帶。如果疫苗所產生的群體免疫比率不夠高，還會增長病毒的變異能力，助長傳染速度。那個反萊豬的精神科醫師，對國民黨荒謬要求台灣採購中國疫苗，怎沒說半句話？

說真的，安全性相對可靠的美國萊豬有CODEX數據可查，而且美國人都在吃。中國疫苗數據不透明，而且習近平至今未打，正如他們對武漢肺炎的傳染完全黑箱作業。目前對於進口中國疫苗，許多國家都抱持觀望態度。這樣的國家開發出來的疫苗，完全沒有值得信賴的基礎，藍營人士卻要求台灣政府進口，根本是不顧台灣人的健康。

面對藍營報復式罷免，那綠營要不要考慮對決一下中國疫苗：不同意罷免陳柏惟就等於不同意用中國疫苗，看藍營怎麼招架？

（作者為德國疫苗中心護理師）

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