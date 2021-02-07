自由廣場》（青年時評）蓋亞那 牽引美中戰略敏感神經

◎ 冼義哲

原本台灣與蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）達成協議，要在其首都喬治城設立「台灣辦公室」，卻因中國施壓，以「停止已經承諾援助的疫苗及醫療支援」作為威脅，粗暴地登門強迫蓋國發表正式聲明撤銷與台灣的協議，導致台灣辦公室不到廿四小時被迫終止。其後蓋國外交部長Hugh Todd對美聯社及眾多國際媒體所作的說明已透露諸多玄機，也點出台灣與蓋亞那兩個小國之間的互動，如何牽引美中兩大國戰略的敏感神經。

中國在蓋外交人員直接闖進蓋國外交部長辦公室脅迫，緊盯正式聲明的擬定並發布後才離開，場景宛若黑道恐嚇，無疑是對習近平日前在世界經濟論壇那句「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」最大的諷刺，也顯露中共邪惡本質。

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蓋亞那是南美洲唯一以英語為官方語言的國家，過去十四個月成為全球新興石油出口國之一，其雖為南美洲國家聯盟的成員國，但傳統上及歷史上與加勒比海諸島的關係較為密切。台蓋之間在美牽線下展開進一步互動，卻被中國「掀桌」，無異於到美國家門前挑釁，恐玩火自焚。

美國國務院接連以「民主領頭羊」、「開放社會有效抑制武漢肺炎傳播的亮眼典範」來形容台灣，並釋出鼓勵更多國家深化與台灣非官方關係的訊息，甚至先前由AIT罕見地公開一份美台聯合聲明（大使級以上的公開聲明），除表態台灣成為美國未來防疫產業鏈的一環之外，更透露台灣已擺脫曖昧不明的戰略地位，向上升級為美國的正式合作夥伴。這對於武漢肺炎衝擊世界後將可能產生的「新貿易體系」而言，很有機會讓台灣取得未來數十年的優勢。

近年台灣的國際形象與關係顯著提升，尤其此次防疫的成果與經驗，更證明了台灣的價值。當前最重要的是親中派別再幻想跟亂扯後腿，在野黨更不能與蓋國在野黨一樣為了討好中國而進行自我審查，朝野應齊心譴責中國、共同呼籲民主國家必須正視中國邪惡的本質以及國際惡霸的行徑，同時用行動支持在外第一線的台灣外交人員，持續爭取國際社會的支持，與理念相近的國家深化合作夥伴關係，是台灣避免被孤立、積極走向世界的當務之急。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究所學生）

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