自由廣場》以色列疫苗接種運動

◎ 柯思畢（Omer Caspi）

新冠肺炎無國界之分，這是再明顯不過的事實，世界各國目前在公衛與經濟上都面臨同樣的挑戰。自疫情爆發開始，以色列就投入全球對抗新冠肺炎之戰，汲取他國經驗並將自身經驗與世界共享。從一開始，以色列就做出艱難的決定 – 關閉國界與學校，停止商業活動並限制所有非必要活動 — 並支持圍繞疫情發展出的眾多革新，包括新創小公司與得來速檢測中心到遠程醫療與疫苗研發。以色列對疫情採取的因應措施一直持續到2021年，目前更是全球疫苗人均接種率最高的國家。

以色列在2020年12月底啟動疫苗接種，光是開始施打的頭兩天，就有近30,000名以色列民眾接種第一劑疫苗。幾星期過去，現在以色列已經有320多萬人完成疫苗接種，並有望在3月底之前讓16歲以上的所有民眾完成疫苗接種。

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能這麼快速地達成如此遠大的目標是因為以色列在一月初與藥廠簽訂了一項新協議。在以色列稱之為「回歸日常行動」中，他們將在未來數月持續取得疫苗供貨，確保以色列達成這項大膽的目標，並有望讓以色列成為全球前幾個最早脫離新冠危機的國家之一。此外，透過與輝瑞藥廠和各國分享統計數據，以色列將成為展現疫苗功效與制定全球對抗疫情策略的關鍵要角。

事實上，以色列為數不多的900萬總人口數與高效率的公衛系統意味著它將成為藥廠眼中的一個重要角色。以色列疫苗接種運動的成功與經驗將提供藥廠需要的關鍵資訊，讓疫苗在其他國家能更加有效。作為全球第一個全國接種新冠新型疫苗的國家，以色列將成為全球疫苗接種的關鍵實驗對象。

以色列全民醫療系統的效率與有效性享譽全球，其早已研發出一套先進且高品質的個人病患照護服務。以色列所有公民與持永久居留權人士依法屬於國家健保法的保障對象。所有以色列人民均可從四種提供標準醫療服務組合的完整非營利健康計畫中選擇其中一種，且每種計畫的提供人不得因年齡或健康狀況拒絕任何人。綜合來說，全以色列共有數千家診所，以確保每個社區人民都能享有應有之醫療服務。此外，以色列獨步全球的高度數位化國家醫療服務也是藥廠格外重視其數據資料的原因。以色列廣泛的國家醫療服務網隸屬於衛生部的管轄範圍。

因為以色列擁有完善的醫生、護理師與醫療人員系統，所以能快速動員起來因應新冠疫情。目前整個醫療體系正努力實現在接下來數月內完成全國人民接種疫苗的目標。以色列的整個國家系統已經整合完成來齊心對抗新冠危機。以色列總理也數次與輝瑞執行長對話以確保穩定的疫苗供貨。以色列全國緊急應變服務部門的Magen David Adom一直守在抗疫前線，也是負責全國養老院與支援性生活中心居民與員工疫苗施打的單位。軍方也同樣動員起來協助管理防疫旅館並負責運送食物給於疫情高峰期被隔離的家庭。目前軍方醫護人員與後備軍人也已經全部投入疫苗接種運動。

我們希望透過這項全國性的大規模疫苗接種運動以及透過與國際社會分享資訊，讓以色列為消滅新冠疫情貢獻己力，儘快達成戰勝新冠肺炎的目標。

我們祝大家有一個快樂健康的農曆新年。

（作者現任以色列駐台代表）

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