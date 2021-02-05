自由廣場》談籌設交通警察局

◎ 鄭善印

根據近日交通部的統計，二○一九年道路交通違規共約一千三百六十萬件，其中由警察攔檢舉發的有四百一十五萬件，由民眾檢舉的約三百萬件，民眾檢舉的違規事件中，又以檢舉違規停車為最多，約佔五成，甚至有民眾在五天之內接獲三十四張違規停車罰單，估計應該是民眾每隔兩個小時就去拍照一次，才會有這種驚人數字。雖說不要違規停車就不會受到檢舉，但都市面積就這麼大，黃線、紅線又遍地都是，要叫駕駛人將車停在哪裡？即使交通部路政司擬限縮檢舉項目，但民怨幾年之間應該是無法平息的。

反觀自從十年前倡議共享經濟，以至於公共自行車到處可見之後，青年男女一車在手肆無忌憚，大街小巷橫衝直撞，連騎樓也呼嘯而過，如入無人之境，但民眾反而無人檢舉、無人敢於指正。類似這樣的交通亂象，日久習以為常，也成為都市正常現象了。

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再來觀察二○一九年的道路交通事故，共約三十四萬兩千件，其中三十日內死亡人數計約二千八百人，雖然近十年來警察努力執行酒測勤務，但死亡人數從二○○○年至今都維持在三千人上下，變化並不大，為何如此？警察的努力不都是徒勞嗎？國人看到殺人事件多為驚恐，但根據司法統計，二○一九年的殺人犯不過二百七十人，反而每年交通事故死亡人數如此之高卻面不改色，實在令人難以理解。

雖然，目前道路交通由交通部與警察共管，但執法卻大多由警察負責，各縣市政府交通局人員也不可能天天站到第一線，故交通安全與秩序，與其靠交通部，不如依賴警察才是上策。

警察在近十年的表現不差，例如國人對警察的治安維護都給予高度評價，我認為那可能跟我國有刑事警察局有關。該局自從一九九九年後，雖僅八百人左右，但人才濟濟、事權統一，不但有指揮各縣市刑事偵查大隊的能力，更有跨轄辦理重大刑案的本事，又兼具掌控各種資訊、鑑識技能，從而才能有效控制治安。警察核心的工作就是治安與交通，目前的交通亂象，是否應該成立一個交通警察局來統籌事權、培育人才、收集資訊，並研發技術，以便能在三年內，將交通事故死亡人數下降兩成。

（作者為開南大學教授，專攻刑事法、警察法）

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