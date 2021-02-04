自由廣場》桃水南送新竹的故事

◎ 郭俊銘

二○一六年蔡英文就任總統的前半年，媒體充斥著台積電三奈米計劃，因為缺水、缺電疑慮，可能前往美國設廠的訊息！

同年七月二十日我奉派前往台水公司服務，深入探討全國各縣市水庫和流域的水資源，發現翡翠水庫三十年來最高利用率是二○○三年的四十九．九七％，顯示北水有充沛的水源可以南調。翡翠水庫每年有一半以上的水源，以發電和洩洪的方式流到大海，無法更有效利用殊為可惜！

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數十年來石門水庫除了供應桃園市，每天還供應新北市將近一百萬噸。我們評估如果新北市在極度乾旱時，全面引用翡翠水庫的水源，就可將石門水庫水源南調新竹縣市。

二○一六年十二月二十三日我和台水同仁，專程拜訪台積電張忠謀董事長，談到兩個重點：一、台南水源足夠南科台積電三奈米廠使用，但水權不在台灣自來水公司這邊，而是在嘉南農田水利會。曾文水庫水源妥善調度足供民生、農業及產業發展所需。

二、新竹縣、市水源幾乎都仰賴頭前溪及寶山、寶二兩個水庫，極端氣候下反而有供水風險。

我告訴張董事長，為了解決新竹缺水危機，台水將新建一條二十萬噸專管，從桃園送石門水庫處理好的自來水到新竹，可以克服竹科缺水的潛在風險。

二○一七年六月蔡英文總統專程到竹科聽取張忠謀、蔡明介等科技業高層意見，科學園區協會沈國榮理事長提醒注意缺水風險；九月賴清德就任行政院長後，四度找我們去院內討論如何解決缺水危機；他深入了解後，拍板將這條耗資二十八億的桃園南送新竹自來水專管，納入前瞻基礎建設。

經過兩年多的探勘、規劃、設計、趕工，今年二月一日上午十點在蔡英文、蘇貞昌、鄭文燦、林智堅、楊文科等人共同啟動下，日供二十萬噸自來水從桃園南送新竹，或許可以讓新竹縣、市和竹科，安度百年來最乾旱的考驗。

（作者為中華民國自來水協會理事長，前台水董事長）

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