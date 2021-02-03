社論》別給習近平敲詐的機會

布林肯表示，美中關係有對抗的一面，當然也有競爭的一面，同時還有合作的一面。北京立刻回敬：「涉及台灣、香港、西藏和新疆等問題，美方都碰不得」。先前，拜登稱將在四月召開氣候變遷高峰會。重頭戲之一自是，中國如何在氣候變遷領域與國際合作。北京也叫陣：美中兩國在具體領域的合作，前提是不得「肆意干涉中國內政、損害中國利益」。這叫做什麼？這就叫做敲詐！你要跟我談，先談甚麼不能談！尋求中國的合作，等於給中國敲詐的機會，這是拜登政府的第一課。

拜登把機會送到面前，習近平不敲詐還叫戰狼嗎？氣候變遷，美國等民主國家在「講地球」，這也牽涉到十四億人的健康，可以說是北京的義務而非籌碼。但戰狼壓根不關心地球，也不關心十四億人的健康，焦點是霸權崛起。換言之，戰狼只想「講政治」。戰狼的左思右想無非是，如何利用氣候變遷議題，突圍西方國家的圍堵壓力，把「承諾」二○六○或提早碳中和，拿來向西方國家敲詐，敲詐的項目很多，香港、新疆、釣魚台、台灣、南海等（理由都是「內政」），能撈多少算多少。堅持要與中國合作全球議題的民選領袖，為了兌現選舉開出的支票，往往只能選擇哪個敲詐項目吞下去。戰狼敲詐成功了，「承諾」卻在遙遠的未來。而未來，當時合作的民選領袖卸任了，無頭公案，沒人追究。這種荒謬的戲碼，經常換人客串悲劇角色重播，戰狼樂得配合演出。

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剛完成談判的歐中投資協議，歐盟似乎對「中國作出大幅讓步」感到欣慰。協議要求中國必須批准「國際勞工組織」關於強制勞動的法規，北京似乎接受了。所謂的讓步，落實在新疆維吾爾族受迫害會有什麼效果？答案不言自明，那是貞操不容質疑的「內政」。拜登上任前完成協議談判，北京的考量不外乎是，一，分化歐盟與美國聯手對付中國，二，緩解美國經濟制裁的壓力。一旦這些目的達到了，北京爽快答應的「承諾」，就會變成所謂的「歷史性文件」，歐盟要相信風中的承諾，那是歐盟的獨特品味。此所以，歷任雷根、老布希、柯林頓和歐巴馬四任總統顧問的普雷斯托維茲直言：華盛頓必須重新審視與北京打交道的政策與經驗，清楚意識到過去幾十年來與中國的談判幾乎毫無用處。

上週，北京重彈「台獨就意味著戰爭」舊調。美國國防部發言人柯比回應：美國基於台灣關係法和美中三公報的對台承諾不變，我們有義務協助台灣自我防衛。柯比還提到，雖然布林肯尋求和中國的合作之道，但「我們有需要負起的責任」。與中合作，對台承諾，即使兩者並存，也必須視之為平行線，如果把兩者當作交叉線，就難逃被北京敲詐的下場。初步看來，拜登政府並不笨，它對台灣容或不像川普政府那麼熱絡，但對中國的戒心目前還沒有折扣活動。拜登本來對川普的強硬不以為然，但習近平的壓力測試極有可能產生反作用力，把拜登給逼到強硬路線。

拜登曾經是歐巴馬的副手，應該從他的覆轍汲取經驗。歐巴馬說：若非二○○八至二○○九的全球金融危機，在貿易議題上他對中國可能出手更重。他告解說：我不能有貿易戰爭，當時我需要與中國、歐洲以及其他任何潛在的成長引擎合作，就為了重啟全球經濟。於是，歐巴馬選擇了一個他現在後悔的決定，讓美國擺盪於川普與拜登之間，而習近平的戰狼劇本愈演愈烈。全球議題與中國合作（而非施壓），真的解決得了問題嗎？未來要付出多少連本帶利的代價？戰狼願意當工具人委屈合作嗎？合作要談判，談判有給有拿。經過川普的全面對抗，習近平巴不得跟拜登「合作」，因為這是他中場休息的機會。歐巴馬當年有欠思慮之處，拜登一定要想清楚。

聯合全球盟友合作對抗中國，相較於川普的單打獨鬥甚至殃及盟友，理論上是可取的。值得注意的倒是，與盟友合作又要與最大競爭者中國合作，即使這種合作是特定面向的，也不啻是授戰狼以柄。猶記，二○一九拜登宣布參選時說：「中國會吃掉我們的午餐？」「他們不是我們的競爭對手！」賀錦麗在辯論會宣稱，防疫方面習近平比川普還受尊敬（布林肯日前卻批評：「從疫情一開始發生到今天，中國在提供資訊的目標上還差得遠」）。如今，上任立即面臨中國挑戰的拜登，顯然加速進化了。儘管如此，我們還是要提醒，習近平是吃硬不吃軟的，必須乘勝追擊，不能窮寇勿迫，如果掉以輕心，中國會吃掉美國的午餐，習近平會吃掉拜登！

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