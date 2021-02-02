自由廣場》美日台準軍事同盟機會來了

◎ 姚中原

我國與日本目前雖無軍事合作關係，但隨著中共機艦威脅台灣日漸加深，未來只要經由美日、台美現行交流機制密集運作，即能促成「美日台」三邊準軍事同盟的形成。

媒體報導，日本知名趨勢專家大前研一近日在《週刊郵報》發表專文，直言「習近平已經希特勒化」，並認為台灣被中國進犯的機率越來越高，呼籲日本政府切勿再對中國採取姑息政策，否則將導致中國併吞台灣，屆時日本也無法置身事外。

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此外，讀賣新聞在一月二十七日的社論，亦以「中國對台武嚇是對美國新政府露骨的挑釁」為題，力挺美國拜登新政府的對台安全承諾聲明，強調中國對台武嚇，日本也不可能袖手旁觀，日本等美國的盟友，未來必須密切合作，努力強化與台灣關係。

近來日本面對中共軍力擴張程度，早已超出因應台海戰爭範圍，除加強美日同盟以防範中共之外；日本也希望美國政府能持續協助台灣，即增強台灣自衛能力。換言之，日本向來明瞭台灣在東亞的戰略地位，也深知若無台灣在「第一島鏈」扮演防堵中共軍力擴張的角色。

目前台灣雖與「美日同盟」沒有正式合作關係，但實質上，台灣任何軍事準備對美日兩國而言，都有其戰略意義。例如，國防部在新竹樂山基地的長程預警雷達系統，長期監控區域的飛彈發射狀況；上述預警雷達系統的運作，看似自我防衛舉動，實則與日本國土所部署的長程預警雷達系統，是有共同「維護東亞和平」與「協防亞太安全」的深層戰略意義。

總之，中國軍事威脅台灣，不只是亞太安全問題，更影響日本的國家生存。因此我國安單位可深入研究，即未來藉由「台美軍事合作」與「美日軍事同盟」機制，擴大三國之間的軍事交流與情報資源分享，而帶來「美日台」三邊戰略合作機會，甚至形成更高層次的「美日台準軍事同盟」。

台海情勢愈不穩定，台灣的戰略價值愈高，而未來美、日、台三方就愈有戰略的合作空間。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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