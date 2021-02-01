自由廣場》蛀出防疫破口的中國白蟻

◎ 李宗霖

前幾日台南學甲慈濟宮董事長王文宗到中國一遊，參加當地宮廟祈福繞境活動還聯誼餐敘，引起軒然大波。類似王文宗這樣的角色，不僅可能成為防疫破口，還可能是中國統戰台灣的窗口！

王文宗過去跟著白狼張安樂闖蕩江湖，倒扁期間曾擔任白狼旗下的天使護衛隊隊長，也與現任台南市議員謝財旺搭檔，將虱目魚契作至中國，與中國積極交流，親中色彩極為明顯。

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全球疫情持續震盪的時刻，中國正拚命製造大外宣，包含中國疫情的控制有成、經濟Ｖ型復甦等，島內也有許多親中政客隨之起舞，甚至不斷在島內高唱需要引進中國疫苗、與對岸進行防疫學術交流，在每個艱困時刻出言唱衰台灣。幸賴台灣防疫在陳時中領導的團隊獲得重大成果，在國際上可謂一枝獨秀，國內經濟和國人生活也未受到重大影響，因此中國暫時無法見縫插針，挑起台灣內部重大矛盾。

從王文宗一事看來，敵人就在本能寺。王文宗在疫情升溫之際，仍前往中國交流送帖，完全就是在增加台灣的防疫成本。過去幾個月來，我們費盡心力守住防線，嚴防武漢肺炎病毒竄入台灣，然而在台灣內部的中國協力者，卻開始積極前往中國進行交流，這些人就是想方設法把台灣蛀出防疫破口的中國白蟻！在此，我們應該力勸王文宗們，為台灣好，去了就不要再回來了！

（作者為台灣基進台南黨部主委）

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