自由廣場》人機協作時代來臨

醫生與AI

◎ 袁學凡

自從人類對科幻有想像以來，人類會不會有一天被人工智慧取代，就一直是個熱門話題。這個話題很有趣，開啟了非常多科幻創作的可能性。

不得不承認，有時候科幻的確是推動科技前進的幫手。回頭看二○○四年的電影《機械公敵》，許多人跟電腦互動的方式，現在已經實現了。至於電腦有沒有機會進一步產生真正有意識的智慧，即便在科學界，正反兩方都還沒辯出一個結果。所以我認為與其去擔心，倒不如好好面對我們現在的環境：人機協作的時代已經來臨。

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我用的是「協作」而不是「取代」。回想一下，從十八世紀工業化以來，當電腦越來越能夠勝任大量重複而繁瑣的工作，整體的工作效率是更低還是更高？而現在的人工智慧，說穿了跟過往的電腦比起來，就是一個能做更多事而且速度更快的工具，在職場上，我們可以把它當成一位忠心又可靠的同事或下屬。

醫生將省去大量解讀Ｘ光片或整理醫學文獻的時間，更能夠針對性的服務每一位病人；律師將省去大量整理案件資料的時間，更能有效協助當事人擬定訴訟策略；餐廳老闆將得到各時段消費者資料的分析，更能調整行銷策略來提升營業額；賣場將輕鬆記下每個客戶的需求，更能有效安排商品擺放位置以及要推播給不同客戶的資訊；藝術家將得到大量靈感的來源，更能提升自己創作的品質和數量；各行各業都可能因為人機協作而變得更有效率。

我在一場智慧醫療的論壇聽到一句話：「人工智慧並不會取代醫生，而是懂人工智慧的醫生將取代不懂人工智慧的醫生！」這句話點出了人機協作的現況，放諸各行業皆準！所以不需要一直人心惶惶討論被取代的後果，而是應該學會如何跟這位新同事或新下屬合作。

（作者為AIWriter創辦人，新北市民）

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