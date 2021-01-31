自由廣場》放寬慢箋領藥 暫停相關醫檢

◎ 牛明

部立桃園醫院群聚疫情首批隔離醫護人員將陸續出關，該院副院長表示「門診量也大幅降載…醫療照護量能仍綽綽有餘」，值得注意的是「門診量大幅降載」，所以即使大量醫護人員被隔離，但醫護能量仍充足。此事值得指揮中心參酌並進行以下措施：增加慢性處方箋領取次數、暫緩領藥所規定之醫事檢查。

目前慢性處方箋領藥規定為一次門診可開立三個月份，部分藥品之開立需先進行醫事檢查，例如欲開立氫離子幫浦阻斷劑（如Nexium、Pariet、Pantoloc），必須先進行胃鏡檢查，且每次胃鏡檢查結果只能用於領取一次慢性處方箋（三個月）。值此醫護人員可能大量被隔離、慢性病患者為高危險群、領藥之醫事檢查每人次耗費多位醫療人力且醫病雙方均暴露於感染風險中，指揮中心應考慮放寬慢性處分箋領取次數，由醫師視病患病情穩定程度，一次開立三至六個月；暫時取消領藥相對應之醫事檢查。以氫離子幫浦阻斷劑為例，可讓曾以胃鏡確診之患者不需再次進行胃鏡檢查即可取得藥品。避免高危險群病患暴露於感染風險，也讓醫護人員得到適當喘息，確保防疫量能。

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《匱乏經濟學》一書說明降低醫護量能之消耗，反增加醫療效率。該書舉密蘇里州的聖約翰醫院為例，該院曾讓手術室的使用率達到一百％，因不時因應突發手術，造成醫護人員的工作品質和士氣低落。後來在未新增手術室卻「空出一間手術室，應付臨時出現的急診手術」下，「提高了五點一％手術案件和十一％的手術容納量」。

疫情嚴峻之際，是適時放寬健保相關規定，創造醫、病、抗疫三贏成果的時候了！

（作者為研究人員，台北市民）

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