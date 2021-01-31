自由廣場》談病毒突變之「以戰養戰」

◎ 張志欽、劉明毅

最近台灣先有不同時空的萊豬進口爭議，接著又是和平醫院封院誰對誰錯叫陣，上演著歷史經驗不能傳承的劇碼。在不同時空處理或經歷不同疫情或事件的人們，如此地彼此苛責、論斷對錯。若不能理性討論，不能從錯誤中學習，未來如何能再進步？

面臨疫情風暴，封院封城與否，有學者提出可用數學模擬程式作預測。英國在疫情發展之初根據數學模擬程式的預測結果，採用群體免疫策略，但在去年三月因死亡人數增加而放棄此策略，目前發現當初所使用之原始數據不正確。

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台灣目前精準防疫幾近超完美演出，但如同軍事作戰，最怕招式用老，被敵人捕捉到突破契機。病毒是人類千百年來的宿敵，它的善變，動輒造成數千萬人死亡。面對突變病毒，防疫中心的參謀顧問們應已為指揮官想定十八般策略，作戰想定之一可能包括倘若台灣局部地區發生嚴峻疫情，需要靠大量篩檢及隔離來控制疫情。則指揮官或可在執行精準防疫的同時「以戰養戰」，責成副指揮官帶領所部，在局部抗疫戰爭中操演「篩檢及隔離」戰鬥，擴大採檢條件，執行病毒檢測及後勤隔離作業，讓全民熟悉防疫作戰，也提升防疫體系應付突發事件的能力。

再則，若多年後再次面對新病毒疫情，又一次需要精準防疫，或再一次的考慮封院封城，執行方式會一樣嗎？猶記得聯軍在波灣戰爭取得初步戰果後，美國史瓦茲柯夫將軍在記者會上說他採用孫子兵法的佯攻，指派陸戰隊在科威特外海作攻勢準備，吸住伊拉克精銳，再派機械化部隊沿邊境快速運動，直攻巴格達。

防疫作戰，需要學習軍事作戰，需要編纂防疫戰史，不同版本越多越好，讓後代防疫指揮官研讀討論，培養因應疫情的判斷力及執行力。

台灣過去一年防疫成效良好，各級醫院也累積近九百例的臨床治療經驗，面對可能的超強變種病毒持續來犯，我們需要學習準備不同勝利方略，進行實兵驗證。此時最不需要的是口水仗，才能持續在防疫戰爭取得輝煌戰果。

（作者分別為成功大學醫學院環境醫學研究所教授、特聘教授）

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