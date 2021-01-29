自由廣場》談調整重大建設國際標招標策略

◎ 拱祥生

桃機第三航廈主體工程在可能決標前夕，桃機公司在審閱文件時，發現廠商投標文件竟出現評選委員名字，形同「球員兼裁判」，違反「採購評選委員會審議規則」第十四之一條規定，將依採購法規定，不予決標。顯然國人充滿期待第三航廈完工期程又將延後，究竟國內重大建設該如何兼顧民眾期待、國際水準及如期完工，值得各界一同省思。

第三航廈主體工程，若連同這次廢標已是第四次招標，前三次是工程預算不足，乏人問津，這次是標案團隊與評委重覆，都是國內公共工程採用「採購法」無法決標樣態，一個國人引頸期盼與國外廠商有興趣重大工程，為何一波三折?原因很多，包括標案時國內工程大環境、標案定位及工程採購方式等。加上近期營建業缺工缺料，已和去年（第四次招標）招標條件不同，第三航廈主體工程第五次招標仍有預算不足之慮，若是桃機未能超前部署或抵不住政治壓力，仍以第四次預算招標，工程流標及延宕風險極高。

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不可否認，台灣整體工程文化細緻度不如日本，國際化程度仍應師法歐美，以至於大型標案特別是建築標案，不論中央或地方民選首長皆能接受採用國際標，甚至評委也納入國外專家。但採用國際標的結果，很可能預算變成天價、或是國外大牌建築師難以融入台灣工程文化現象時有所聞，其結果就是工程設計完成後，招標不出去，或是工程執行階段，內外團隊紛爭不斷，造成工程進度延後。

如何善用國際建築師或是建築團隊來提升國內公共建設品質與文化，和立法部門及民意溝通修正防弊意味較濃「採購法」是根本，在採購法未修正前，調整招標策略才能享受國際標優勢，而不被其缺點所牽絆。第一個是採用傳統先設計後施工二階段招標方式，但是設計階段可分兩階段，第一階段先採用考慮價值工程建築概念設計，這個階段採用國際標，讓國內、外建築師百花爭鳴，最有創意的美學都可盡其提出，但應同時考慮價值工程，不只是馬兒美還要養馬成本合理。

在第一階段選出建築概念設計與初步預算後，第二階段則根據第一屆階段成果，選出實際設計建築師及設計團隊，其評選重點是落實力、執行力及與工程主辦單位合作能力。藉由兩階段設計監造團隊評選，應能讓工程建設具有國際化水準與實際執行力，才能讓好的設計順利發包施工。

第二個可行國際標工程採購方式是採用統包或是BOT招商。採用統包或是BOT招商興建大型公共工程，既能納入國際團隊優點又能較快速完成工程。台灣最知名地標101大樓及台灣高鐵都是BOT模式成功典型。一個好的BOT團隊，例如台灣高鐵團隊事先就將工程風險自行承擔，如整段跨河工程申請事先就先申請，讓各分段工程團隊風險降至最低，這是傳統公共工程完全做不到的一點。

台灣公共工程最大的困境是主辦機關工程經驗嚴重不足，工程經驗需要借助時間的養成遠大於學校養成，經由學校養成與考試選拔人才方式，先天上已經無法應付現今工程科技發展，加上工程弊案讓工程職系近二十年來，年年招不滿需求工程人才，當好不容易考進公部門嬰兒工程師們，不到五年又多數投入薪水較高且較自由建築師與技師市場，這樣的工程人才循環，恐怕是台灣工程「痛中之痛」。

當工程師看到自己犧牲休息與睡眠換來的工程完工，再多付出都是甘甜的，但台灣公共工程迷失與困境，需要全民一同關心和共同尋找解方，才能讓工程師不再因制度而卻步，因輿論而灰心喪志。

（作者為土木技師、大地技師）

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