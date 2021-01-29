自由廣場》中火vs.德國燃煤機組

◎ 劉振乾

立法院副院長蔡其昌率領中彰縣市八立委提出「中火燃煤機組除役不拆除」，主張十部燃煤機組在二○三五年前全部除役，並主張在中火興建四個燃氣機組。而國民黨主席江啟臣受訪時抨擊「除役不拆除」是打假球。蔡其昌說明基於國安考量，燃煤機組可以做為備用。台中市盧秀燕市長則堅持汰換機組必須拆除。

德國是當今經濟強國、環保大國，也很注重空污等問題，德國對於燃煤機組的做法，應該是我們可以效法的。

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根據日本社會保障經濟研究所石川和男所長的說法，歐盟的二十八國之中，核能發電居首位，二○一九年核能發電的占比為二十六％。第二位是燃氣發電，占比為二十二％。第三位是燃煤發電，占比為十五％。第四位是風力發電，占比為十三％，太陽能發電只有四．二％。而歐盟燃煤發電中，褐煤占比為七．八％。德國的燃煤發電則多半使用褐煤。即使富強如德國，也沒有輕易放棄燃煤發電。甚且是用空污較嚴重的褐煤。

德國由於考慮空污因素，盡量減少燃煤發電，但其機組都在備用狀態，隨時可以啟動支援，並沒有「拆除」與否的問題。因為發電公司都是民營，由政府出資補貼其維護費用（然後在電價中回收）。在德國南部，因為冬天尖峰時間有可能缺電，甚至拜託鄰國奧地利的燃煤發電支援，簽約提供其維護費用。

誠如蔡其昌副院長所言，電力供應是基於國安考量，必須做全方位的考量，沒有假不假球的問題。台中市政府的堅持相較於德國的做法，讓人感嘆「政治利益」作祟！

（作者為台電退休工程師、著有《你想知道的核能發電》）

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