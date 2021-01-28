自由廣場》習近平測試拜登

◎ 張延廷

中共軍機日前分別以十三、十五架次各型飛機騷擾我防空識別區內的西南空域，並由以往單一機種模式，提升為反潛機、偵察機、戰鬥機、轟炸機等聯合組訓，對台武迫的力道增強，亦兼對美國羅斯福號航母打擊群在附近海域活動實施戰力展示，及測試拜登政府上台後的政策走向、戰略定力、戰略忍耐的底限，以決定後續在台海軍事活動的方式與強度。

自美中貿易戰以來，美國對中共即採取全方位較勁與施壓，並聯合各國進行冷戰式的軟圍堵，亦通過各種友台法案，強化台灣抗中實力。美、中在南海、東海、台海、科技戰、貿易戰、新冠疫情、香港國安法、新疆維吾爾族、人權等各項議題上，仍針鋒相對。美國在亞洲的盟友一方面觀察美國防堵中共的政策作為，但預料多會採取觀望態度。

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近年中共在國際組織、經貿領域不斷擴張，且軍事力量顯著成長，局部限縮美國在印太地區的軍事行動自由。崛起的大國會逐漸挑戰既有的霸權，這是國際政治的常態。中共國力崛起後，其對外政策將從「永不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍」的承諾，轉向美中長期戰略競爭的態樣，直言之，就是進入「有合作但更競爭」的模式。

美國的安全戰略已將中共定位為修正主義強權，隨著美中台三邊關係的變化，策略雖會調整，但對抗的基本格局不會有太大改變，美台的軍事互動會進一步深化，中共對台威脅亦會不斷升高。台灣採取美國的國防政策建議強化戰力，會比以往更多而務實，美國國會亦普遍支持對台持續軍售及支持台灣，在兩岸關係上，則主張兩岸有恢復對話的必要。

二○二○年共機逾越海峽中線向台灣逼近，對我軍事威脅的強度，也達到近年最高點。共機頻繁騷擾台灣西南防空識別區的主因，包括海峽中線並未延伸至全部西南空域，共機就順此進入該地區，測試我方空防反應，並藉此作為測試的突破口，擴大其空域活動範圍，並可順道監視在該海域的美軍潛艦活動狀況，不難預測今年共機、共艦在台海的活動會更頻繁。

台灣位於第一島鏈的中樞位置，必是中共首要戰略目標，軍事施壓勢必與日俱增，台灣有必要積極建構新一代、能面對未來更大軍事挑戰的戰略構想，拋去過時的台澎防衛概念，打造更精實的戰力，才能確保台海區域穩定。

（作者為清華大學榮譽講座教授、前空軍副司令）

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