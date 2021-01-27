自由廣場》說謊成性的國民黨

◎ 陳啟濃

前北市衛生局長邱淑媞掩飾當時和平醫院封院造成的人為災難，卻對這次武漢肺炎台灣防疫工作胡亂指責，而她當年的主子馬英九緊接著幫她繼續掩蓋事實，將責任推給當時執政的民進黨政府，稱當時的封院是「中央下令、地方執行」。

還好有熱心團體在網站公布當時馬英九記者會的談話影片，真相是台北市政府做出封院決定後，才在行政院會議上提報。當時馬英九對於和平醫院的封院，宣揚是他的決定，現在卻矢口否認。「昨是而今非」，現在的馬英九否認當時的馬英九。外人看起來很奇怪，然而這才是馬的本質，「搶功、避責、說謊成性」，如此行事風格不僅能代表馬英九的人格特性，更能說明國民黨一貫的組織文化。

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說穿了當時急著「封院」先斬後奏，是為了「搶功勞」，讓全體國人感受馬的魄力，自以為是的先知先覺，卻沒有評估到醫院內部的急症傳染病之醫療量能有限，造成病人與醫護交叉傳染，前後多達卅一人染病死亡，直到中央接手後，才控制住局面。現在，馬英九因為不想誠實面對自己當時匆促決定造成的慘劇，又為了逃避輿論撻伐，才將說法改成是中央下的決定，這就是典型的「逃避責任」。

馬英九是國民黨一路栽培的接班人選，是典型的國民黨政治人物，所言所行十足符合國民黨要求的樣板。正因為他急功近利的「搶功勞」，發生事情後的習於「逃避責任」，以及「說謊成性」的惡習，正因為是同一類人，才能在國民黨內獲得重任，扶搖直上。

（作者是教育人員、南投縣民）

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