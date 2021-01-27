自由廣場》國際大屠殺紀念日

◎ 柯思畢（OmerCaspi）

今天，一月廿七日，是國際大眾訂定的國際大屠殺紀念日，這是聯合國大會於二○○五年十一月一日第六○／七號決議所決定的紀念日。

今年的主題「面對災難發生後：大屠殺之後的恢復與重建」，即聚焦在大屠殺之後，所立即進行針對個人、社群和系統的恢復處理。

請繼續往下閱讀...

類似COVID-19之類的國際危機席捲全球時，回顧大屠殺的歷史紀錄更顯得特別有意義，COVID-19很可能會被定義成廿一世紀的重要事件。同時，在這個充斥著錯誤資訊、仇恨言論和反猶太主義的世界中，回顧大屠殺的歷史更具備嶄新的意義。

紀念大屠殺及其歷史教育，是駐台北以色列經濟文化辦事處的重要工作之一。上週，我們在高雄歷史博物館舉辦一次全面性且內容豐富的猶太大屠殺展。展覽係由耶路撒冷的「YadVashem世界大屠殺紀念中心」發起，內容並譯成中文，博物館將會在接下來的三個月內展出。去年夏天，已有一個較小規模的展覽在台北國父紀念館展出，此後接連在台灣各地巡迴展覽。我們並與教育部合作，擴大學校體系中關於大屠殺的知識。

第二次世界大戰結束七十六年後的今天，反猶太主義不僅持續存在，而且還以驚人的速度擴散，並以層出不窮的暴力事件和恐怖攻擊表現出來，這些暴力事件和攻擊行為迫害著散居全球各地的猶太社群，在歐洲，美國和全世界造成混亂。現在，與反猶太主義抗衡和勿忘大屠殺事件的迫切性，比以往任何時候都更加勢在必行了。

與過往一樣，且未來仍將繼續如此，今年的紀念日有著迫在眉睫的意義。每過一年，曾親眼目睹那種無法言喻的恐怖Shoah（希伯來語中的大屠殺）的目擊者就越來越少。最終，只有他們所寫、保留並世代相傳的書面紀錄和證詞會留頭。繼續講述他們的故事是我們的集體義務，類似暴行將永遠不會被遺忘，同時上帝保佑，再也不會發生同樣的事。

我們的痛苦煎熬在於，知道那些在大屠殺中喪生的人永遠不知道，有一天，世界各國都將每年聚集起來，紀念景仰他們的回憶，並建立了一個蓬勃發展和獨立的猶太國家以色列國。我們只能想像他們對這樣的發展所可能感受到的驚嘆。

願他們的回憶終成祝福！

（作者是以色列駐台代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法