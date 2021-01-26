自由廣場》拿西方理論嚇台灣 國民黨重施故技

◎ 林子堯

近日有媒體與藍營學者邀請美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）視訊互動，目的在於讓他拿出「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）」，並暗示美中未來衝突的潛在可能。而這些學者們用此法，目的在於讓台灣人民想起台海戰爭，以及台灣會自身難保等。藉著西方理論恐嚇台灣，這樣的手法，國民黨在過去台灣人民試圖爭取民主的年代就曾用過，如今更被國共陣營拿來故技重施。

然而，這樣的老招，在一九八○年代國民黨就曾發動台灣學界，以各種理論包裝反民主的合理性，以今日時空觀之實在諷刺。

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學者吳乃德去年三月撰寫一本《臺灣最好的時刻，1977-1987：民族記憶美麗島》，其中一章就記錄著許多人在《中央日報》、《中國時報》發表各種台灣不適合民主的言論，其中最多學界愛引用的就是美國的政治文化論。認為中國人不適合民主、中國文化沒有民主的可能，甚至還有人引用杭亭頓的理論，來說明八○年代的民主運動，對開發中國家發展之害等。也有部分人連國民黨為了擴大階層控制，讓工商團體進入中常會，理解成國民黨的統治更具實質民主。

這些謬論在八○年代末期，蔣經國親自宣布解嚴後，立刻讓其荒誕與矛盾的本質暴露無遺。同理置於今日，追求和平與台灣的獨立自主，也是民主台灣所希望國際社會包含中國能給予的基本尊重。但這些藍營學者們因不願大中國思想落空，時刻均想惡化台灣處境。台灣真正的安危問題，實不在於中美態度或哪位西方學者預言，真正問題在於有人始終不樂見台海和平，以台海危機為樂。事實上，台灣獨立自主與台海和平，皆是造福後世子孫，並無黨派之別，但願這群總盼戰爭危機到來者，早日拋下成見。

（作者是台大國發所兩岸組碩士、高雄市民）

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