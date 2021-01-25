自由廣場》罷捷、挺捷輸贏看五點

◎ 王洲明

面對罷捷案，蔡英文說「我們一定要守住，否則支持者會凍未條（受不了）」。罷韓三君子說「終止報復、留下黃捷」。前者的呼籲，將激化政黨對立；後者的聲援，會喚醒韓粉的舊恨。

罷免門檻降低後，王浩宇以「低調冷處理」迴避，在王慘遭罷免後，黃捷團隊與民進黨立即改採「正面迎戰」，以免藍營接續出招「反萊豬立委罷免案」與「反萊豬公投」的骨牌效應產生。所以二月六日的罷捷投票，已被視為「藍綠對決」。對決力道到底有多強，下列幾項指標可做參考：

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一、正綠會護盤側翼嗎？王浩宇與黃捷均非民進黨嫡系戰將，都只是綠營側翼。正綠軍會為側翼真正護盤動員嗎？有待觀察。

二、小英軍令依舊如山嗎？蔡英文主席已是總統第二任，各派系依舊會心悅誠服、或是會虛應敷衍於即將跛腳的總統軍令？

三、資源已籌措且真會下注到位嗎？即使這次小英主席真的令出必行，然而動員需要「資源」；黃捷自己籌碼有限，民進黨有緊急調動預算與迅速有效的下注嗎？

四、泛綠的競合矛盾會真的動員護盤嗎？高市第九選區（鳳山）應選八席，黃捷高票當選，造成民進黨競選連任的蘇炎城變成落選頭、新手劉世賢落選、泛綠基進黨李雨蓁落選。市議員是多席次的選舉，泛綠陣營有競爭排擠效應，故是否真會動員護盤黃捷，實有矛盾情結。

五、罷議員與罷市長力道不同。同樣是罷免，動員力道不同。罷韓是罷市長，缺額要補選，故敵對政黨動員能力強；罷王浩宇與罷黃捷相同，都是罷市議員，缺額不補選也不遞補。國人鄉愿（不做損人不利己之事），故動員力稍弱。由上開罷免投票率可看出（前者四十二％、後者二十八％），故推測罷黃捷的投票率依舊不會很高，將視泛藍、泛綠的死忠者出席熱度定勝負。

既然民進黨主席高喊要守住、友綠團體公開聲援黃捷，勢必激起國民黨與韓粉出席投票罷捷的意願；如果民進黨只有口惠而實不至、如果支援團體未落實動員、如果反罷免的「資源」未到位、如果泛綠同市議員選區的動員陽奉陰違，則公然刺激對手的「正面迎戰」策略，不見得對黃捷有利。

（作者為反賄選研究室負責人、台中市選委會監察小組召集人）

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