自由廣場》活用健保大數據 打造另一座護國神山

◎ 涂醒哲

疫情陰影下，更要珍惜生技開發的曙光！全民健康保險開辦迄今25年來，累積可觀的醫療資訊大數據，加上公衛體系及醫療照護能力聞名世界，未來搭配資通訊科技（ICT）與人工智慧（AI），推展預防醫學及智慧醫療，台灣將是全球發展「大健康產業」的最佳合作夥伴。

根據健保署統計，如病歷等就醫紀錄結構化資料，已累積逾649億筆。只是，擁有龐大的資料庫，若缺少妥善應用、分析、整合這些生物資訊(bioinformatics)，到頭來也是枉然。

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最常被用來「不作為」的理由，就是避免與「個人資料保護法」（個資法）產生衝突。乍聽之下雖合理，卻可能落入侷限公共利益的陷阱。我過去在擔任立委時，即接獲許多來自醫界和學者的陳情，期盼能有效運用大數據，以利發展精準健康等研究。

因此，我曾召開公聽會來探討個資法的核心精神，其實，個資法不單為了保障個人隱私──此為消極目的，其立法的積極目的應為「增進公共利益」。因此，須運用大數據來推動社會進步，而不是一出現反對聲浪，主管單位就裹足不前，把責任限縮到保護官員「不被罵」或「依法不行政」就好。

近來健保署研議，要開放350萬筆死亡保險對象的就醫資料，表示其不在個資法的「自然人」保護範圍內，反對者則擔憂，死亡者資料的隱私權不保。

然而，死亡來自不同的疾病、意外、災害等，背後具有可深究的原因，妥善利用這些寶貴資料，以補強公衛政策，將產生預防的正面意義，如果一併刪除，就像銷毀器捐者的腎臟、眼角膜，為什麼不讓他有遺愛人間的機會？

包括自然人與死亡者的健保就醫資料，用以研究改善國人健康及醫療，才是最合理的作法。為了兼顧隱私權，建議做好以下兩點配套：

一、去識別化：資料須採取去識別化、去連結、重新編號等保護手段，當事人或死者家屬亦可隨時撤銷已提供的資料。

二、徵求同意：制定明確的同意書內容，主動告知和確認資訊之使用，經由本人或死亡者家屬知情同意(informed consent)後，可選擇避免提供特定疾病資料，如愛滋病、精神病、巴金森氏症……等。

圖書館中的館藏，唯有鼓勵民眾多借閱，才有活化的意義。健保資料庫也非全台2,300萬人都同意才能開放，而是該思考如何在徵求同意下，保障個人隱私，又能達到加值利用的目的？這才是主管機關負責任的作為。

未來生技醫療產業可運用健保大數據，研發人工智慧醫材、新藥等，增進國民健康福祉；健保署可善用這些衍生收入回饋，開創更多且更好的健康照護服務，同時緩解每年調漲健保費率的壓力，如此繼科技業之後，健康產業也能成為另一座護國神山。

（作者為生技中心董事長、台灣永續全人醫療健康照護協會理事長）

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