自由廣場》教師分級 解決校務行政的困境

◎ 陳劍賢

因年金改革的影響，中小學校長提早退休者不多，校長出缺少，不少縣市停辦國中小校長及主任甄選，年輕教師看不到「未來」，影響其報考主任的意願，以致國中小校務行政工作「找嘸人」，長此以往，勢必影響校務發展。

中小學校長出缺少，除受年改影響外，另一主要原因，係不當校長只能回任一般教師，除薪資減少外，心態上咸認為不被尊重，且過往只有不適任的校長才回任一般教師；相較之下，大學校長任滿回任教授身分，猶如美好的一仗已經打完了，很自然。兩者感覺有落差，癥結在於大學教師有教授、副教授、助理教授及講師等分級制度，中小學教師無分級制度，所以校長回任教師，大多有被貶的感受。

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世界各先進國家中小學教師早已實施教師分級制，如美國各州一般分為第一級至第四級教師；日本區分為二級免許狀、一級免許狀及專修免許狀；英國區分高階教師、優秀教師、一般教師、合格教師等四級，校長皆由最高階教師中遴聘，任期屆滿回任教師或由他校再遴聘為校長。各先進國家校長回任教師是稀鬆平常的事，因此，我國亟應實施中小學教師分級制度，以解決校務行政的窘境。

一九九四年教育部回應教改建議，曾提出「高級中等以下學校及幼稚園教師分級實施辦法草案」，其目的是促進教師專業成長及建立中小學教師的專業形象，並配合學術加給、教學時數減授，教師分為初級教師、中堅教師、專家教師及顧問教師四階，連續擔任同一級別教師達八年以上，才可申請晉級，中堅及專家教師除教學外，並得擔任主任工作，顧問教師除教學及從事教育革新工作外，並得擔任校長，其地位是受人尊重的。可惜當時配套措施不足，未能實施；未來我國中小學實施教師分級制，校長任滿後，回任顧問教師，或被遴聘為他校校長，是一件很平常的事。

少子化時代，班級學生數減少之際，以分級制度激勵教師研究進修，規範不適任教師，提升國教水平，並解決校務行政困境，實施的時機到了！

（作者曾任台東縣府教育局長、國中校長，現任台東縣體育發展基金會董事長）

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