新聞線上》四分之一的民主

記者陳杉榮

台灣人對罷免好像上了癮，繼高雄市民罷掉了執意參選總統背棄高雄人的市長韓國瑜之後，熱情的「韓粉」也在桃園罷掉了他們討厭的市議員王浩宇，依照現行公職選罷法四分之一以上投票，二分之一以上同意的遊戲規則，加上選民「報復性罷免」的投票心態，二月六日高雄的罷免投票，若支持黃捷的選民不出來投反對票，黃捷想保住市議員恐怕不樂觀。

選舉、罷免、創制、複決是人民的基本參政權，幾十年下來，台灣人熟悉選舉堪稱出神入化，投開票之透明化及效率領先全球，「台灣經驗」足以自豪。罷免制度，向來形同具文，戒嚴時期爭選舉「生吃」都來不及了，哪來罷免「曬乾」！近年來，選民開始熱中罷免，直接將不適任的民選公職除名，這是民主最斷然的懲戒手段，「罷韓」是最鮮明的例證。

請繼續往下閱讀...

罷免制度的變革攸關罷免案能否過關，民國六十九年的選罷法有關罷免規定，區分民代和首長，立委等民代採三分之一以上投票，二分之一以上同意。縣市長等則是二分之一投票，二分之一同意。民國八十三年修法，改採民代和首長均為二分之一投票，二分之一同意。民國一○五年再修法，民代和首長均採四分之一投票，二分之一同意。現在，選民得以最少的票數淘汰他們不喜歡的民選公職。

馬政府時期爆發「太陽花運動」，民進黨發動「割藍委」，把蔡正元、林鴻池、吳育昇、蔡錦隆等國民黨立委都列為罷免對象，因為門檻和民氣的多重因素，「割藍委」鎩羽而歸。「二分之一的民主」應屬民主政治的常態，人們卻喜追求改變，二○一六年蔡英文當選總統，民進黨完全執政，大修選罷法，改成四分之一投票，二分之一同意的「四分之一的民主」，此一門檻罷免縣市長和立委或許合理，罷免複數選區制的縣市議員，未免太低。

話說回來，民主的遊戲規則與時俱進有所變化，並非壞事，「四分之一的民主」對於民選公職也有警惕作用。國民黨正結合萊豬公投議題，發動罷免民進黨立委，就看未來情勢發展，萬一真有那麼幾位二分之一選票選出的立委被四分之一給罷免掉，屆時再來討論罷免門檻合不合理，猶未為晚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法