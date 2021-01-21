自由廣場》科學談食安 臺灣不空轉

◎ 張志欽、劉明毅

早在五百多年前，Paracelsus（1493-1541）就說過「所有化學物質都有毒，世界上沒有不毒的化學物質；依使用劑量，其可為藥物或毒物。」今天，這句話更值得用來深思當前臺灣在瘦肉精萊克多巴胺及其他藥物的爭議上。

藥物用於治療，是必要之惡，病人難免要承受可能的藥物副作用；反之不使用藥物治療，病患可能會失去生命。糖及鈉鹽，千百年來用於食物調理，使用概念是取其善，而非其必要之惡。不可諱言，一般人可能因長期嗜吃糖食或高鹽食物，讓身體受到危害。

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乙型受體素萊克多巴胺用於非醫療用途，例如：增進產量、調整肥瘦比例等飼養目的，其用之於動物是基於畜牧養殖較能獲利。萊克多巴胺的副作用較其他乙型受體素來得小，但藥物容易殘存在牲畜的內臟，食用太多對有基礎疾病的人及坐月子婦女可能有較大危害，迄今仍需進一步科學研究去掌握證據。

實則以糖及鈉鹽的食物調理目的，去類比瘦肉精的飼養目的，恐不是問題討論的最適當案例。雖然動物實驗發現，攝入硝酸鹽或亞硝酸鹽可能致癌，但未有充分證據顯示食入硝酸鹽肉製品會增加人類罹癌風險。世界各國同意使用食物保存劑硝酸鹽，按規定需清楚揭露使用情形。因此，若能標示使用之肉品來自添加瘦肉精飼養的動物，當能幫助上述易感性族群的了解及選擇。如此，瘦肉精的使用，可適度避其惡。

科學可以解惑，但也可以帶來更多紛爭。解決瘦肉精等食安爭議，學者專家有責任，在不同時空持不同意見的全國百姓也有責任，學習如何善用科學證據及論述，理性了解風險管控的可能性，做有效溝通，才能免於無端恐懼、理性思考、解決爭議，避免國家社稷徒然空轉！

（作者分別為成功大學醫學院環境醫學研究所教授、特聘教授）

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