自由廣場》防疫建議︰指揮中心記者會改遠端視訊

◎ 黃韋鈞

此次桃園醫院的疫情延燒，國內民眾再次上緊發條，指揮中心也立即展開措施，預防疫情擴大。與此同時，指揮中心應也思考立即調整疫情說明記者會形式，減輕第一線防疫中心負擔，也降低染疫風險。

去年開始，民眾已習慣指揮中心透過記者會直播發布各種防疫資訊，但許多記者的提問或發言，諸如是否透過防疫記者會轉移政治焦點，或是跳針詢問相同問題等，始終令人詬病，不但阻礙資訊正確傳遞，也嚴重增加防疫中心負擔。

請繼續往下閱讀...

另一方面，指揮中心既已下達盡量避免群聚，應可帶頭示範，調整記者會形式避免群聚的發生。

筆者建議，指揮中心可參考英國政府記者會來替代現行作法。在英國，疫情說明記者會先由政府公布最新資訊及說明，接著記者以遠端視訊進行提問，在過程中，政府單位及收看轉播的民眾皆能清楚看到提問者的姓名及所代表的媒體，且因輪流提問，記者對於問題的準備除了更加詳盡外，也避免重複跳針造成記者會過於冗長。

防疫視同作戰，疫情再次升溫之際，任何增加防疫負擔甚至成為防疫缺口的破綻都該立即防堵。

（作者為英國倫敦政經學院公共政策與管理碩士生，基隆市民）

請勿獵巫仁醫

◎ 傅馨儀

日劇「仁醫」中的主角「南方仁」醫師，於廿一世紀的東京穿越時空回到百年前的幕末時期江戶時代，從現在高科技醫療發展回到連霍亂都束手無策的醫療落後時期。意外的在江戶時代有一群學醫的有志之士與他並肩作戰，他們克服無數場醫療戰役，不論是大規模防堵流行疾病肆虐，抑或救助社會階級下的醫療弱勢，甚至在戰亂的幕府末期建置戰區診療所。這部日劇讓我深刻感受到，每一個時代，每一個國家的醫師們都憑藉熱忱與智慧，抱持奉獻與回饋的仁心，辛苦的、戰戰兢兢的走在正道上，為醫療奠立不可或缺的基石。

在這個疫情肆虐的時期，全國甚至是全世界的醫護團隊，都是懷抱著「仁」心，在為眾人的健康與平安堅守崗位。哪一位醫護人員不希望自己能在醫療戰場上全身而退，戰役結束後開心的與家人歡聚？然而目前「獵巫」的流言蜚語甚囂塵上，甚至還有對染疫醫護人員為個人的揣測與評論，這些均無助於防疫及解決問題，反而造成諸多不實訊息的蔓延。

所幸也有很多溫暖的台灣人，願意給醫師們鼓勵與支持。在寒流中送暖，猶如點燃火柴般給予希望。

（作者為律師，台灣法學會青年委員會主任委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法