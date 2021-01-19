自由廣場》天冷 就讓學生穿厚外套吧！

◎ 陳宏煇

最近接二連三幾波寒流讓人實在冷得受不了，不僅孩童「凍未條」，就連大人也凍僵了，結果大人自己穿厚重衣物和外套，卻不准學生穿便服厚外套，也難怪行政院長蘇貞昌會公開呼籲學校不該限制學生添加禦寒衣物，並向學生喊話：「會冷就加外套，政府給你靠！」

事實上，雖然教育部去年就放寬學校服裝儀容的限制，讓學生依個人對天氣冷熱的主觀感受選擇穿著長短袖校服，但依台灣青年民主協會的調查，仍有八十四％的學校違法限制學生增添制服外的禦寒衣物。

請繼續往下閱讀...

其實，筆者過去在私校服務時，也曾經因為學生冬天無法穿厚外套而私下向學校反映，一開始校方也是堅持傳統，但歷經多年爭取後，校方聽取各方意見後，改變傳統研發了新的加長版厚外套，不僅解決了冬天制服不夠暖的問題，長版外套還變成一種流行，讓學生愛不釋手。

後來在公立高中服務時，也曾經因為襪子的長短而向學校爭取放寬服儀標準，最後在學務主任及校長的支持下改變傳統，不只是學生可以自由穿著長短襪，學生夏天要穿外套、冬天要穿短褲都可以，而寒流來要穿便服厚外套更是沒有限制。

冬天不能穿便服厚外套或是只能穿裙子，一直是爭議性的話題，而部分學校因為學校特性（教會學校）堅持所謂的「傳統」，但「傳統」並非一成不變，「不合時宜」的部分就應該予以修正（就像是夏天也能吹冷氣），更何況天氣冷颼颼的，學生都凍僵了，怎麼還會有心思上課呢？（作者是大學教官）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法