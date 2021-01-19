自由廣場》（北社評論）江啟臣不還黨產 蔣萬安打假球

◎ 黃帝穎

中國國民黨立委蔣萬安提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，明定返還過去政治受難者被沒收的財產，久未公開露面的國民黨榮譽副主席蔣孝嚴特地表態大力支持兒子蔣萬安，認為時代在變，黨內同仁也不該食古不化。

蔣萬安提案修法，更獲得國民黨主席江啟臣等十五名立委連署支持。但如果蔣萬安不是「打假球」，國民黨主席江啟臣即應速還黨產做為財源。

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事實上，促進轉型正義委員會公告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，除對遭受司法和行政不法的人民給予金錢賠償外，亦包括對其被沒收的財產返還，財源則規劃擬以收歸國有的不當黨產支付。媒體統計，這項轉型正義工程，將耗費國庫至少二百億元以上。

蔣萬安提案修法面對轉型正義，值得肯定！但如果只是拿全民納稅血汗錢為自己洗白？將黨國威權迫害造成的損害讓全民買單？蔣必遭唾棄！江啟臣唯有速還黨產，全面撤回無謂的行政訴訟，蔣才不會淪為「打假球」的政治詐欺犯！

大法官釋字第七九三號解釋，宣告黨產條例合憲，而黨產會以行政處分移轉國有的不當黨產已逾七百億元，但國民黨及其附隨組織全面提起行政訴訟，透過冗長的程序抗拒「還財於民」，導致實際進入國庫的金額不逾二千萬元，國庫根本不足以支應轉型正義所需開支。

戒嚴時期政治犯身家財產、土地遭國民黨政府沒收充公，國家至今尚未歸還，蔣萬安提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，明定返還辦法，對於沒收財產，蔣版規劃「原物返還」，不能「原物返還」可用金錢折算，但卻沒有財源具體規劃，似為規避「以不當黨產賠償政治受難者」的德國立法經驗？或企圖將黨國威權造成的損害讓全民買單？

既然蔣萬安提案修法面對轉型正義，不只蔣家父子同意，也獲得江啟臣連署支持，則江主席應宣示國民黨及其附隨組織全面撤回行政訴訟，將不當黨產七百億元即刻「還財於民」，才不會讓蔣萬安淪為「打假球」的騙徒。

（作者是北社副社長、執業律師）

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