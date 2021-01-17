自由廣場》池上文庫與旭日雙光章

◎ 張月環

昨天（十六日）是屏東縣竹田鄉池上一郎博士文庫廿週年慶，同時也是劉耀祖理事長榮獲日本頒贈旭日雙光勳章的授勳儀式日，此儀式為代表日本天皇正式授勳。儀式中潘孟安縣長與日本台灣交流協會加藤所長皆肯定劉耀祖長年致力於屏東與日本的交流，以文庫為平台，深化民間文化與友誼。

劉耀祖在頒贈的答禮說，對於池上一郎軍醫在戰時醫療藥材設備欠缺的時代，不分軍民給予治療的態度，表示欽佩。雖然池上一郎認為他只是做了應該做的事，劉耀祖認為就是做了「認為應該做的事」這點就了不起。

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一九四三年二戰末期，池上一郎擔任屏東縣竹田鄉野戰病院院長，他組織外科醫生醫療團隊，為軍人治療也義診鄉民病患。戰後返回日本，仍經常幫助台灣留學生，為善不欲人知，且把竹田當作第二故鄉看待，因此二○○一年鄉民將池上所捐贈之書成立文庫，並於其生日作為週年紀念日，台日友人齊聚一堂，共同慶祝及緬懷其恩德。

回顧文庫廿年，台日背包客接踵而至，包括日本議員、學者、作家（如片倉佳史夫婦）、劇作家（豊田美加）、漫畫家等，台灣則有奇美博物館許文龍先生也曾帶團來此演奏，可謂人才薈萃。

管理文庫的曾館長，廿年來默默付出，守護著這個交流平台。劉耀祖說他獲獎只不過是文庫的代表者，這獎是歸功大家的。一個為善不欲人知的日本醫師，一個有情的台灣鄉民，造就了池上文庫的諸多成果。有善念，才有福報，在此文庫廿週年慶的同時，也要對站在對抗武漢肺炎第一線的醫療團隊，深表致謝，由於醫療團隊的付出，造就了今日台灣的奇蹟；TAIWAN CAN HELP，台灣人是懂得感恩的。池上文庫與旭日雙光章，見證了這段因果奇緣。

（作者為屏東大學兼任教師，池上一郎博士文庫志工）

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