◎ 胡文琦

罷免桃園市議員王浩宇成功，表面上雖只是個地方層級、中壢地區的民意展現，然而卻有其代表的正面意義。主要可從下列四點作出觀察。

一、對中壢居民而言，相較王浩宇當選得票數一萬多票，要罷免他的票數則必須超過五倍來到八萬一千餘票，此番罷免能夠成功，足證王議員竟能不分顏色的「團結各黨派」，甚且因不務正業與本分「顧人怨」的怨念有多深，已足讓台灣所有不分中央與地方的民意代表與政府首長警惕，千萬不要一再民粹且不管國家主人需求的「只問立場卻不問是非」，尤其是某些慣性喜蹭並相信「網路聲量溫度計」或是PTT議題帶風向的「投機取巧者」，似應「適可而止」善盡自己本分的「做什麼像什麼」。

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二、對於當家執政的民進黨蔡政府而言，對於其後可能的日本核食進口、萊豬劑量食安管理，乃至現時台灣普羅大眾日益感受貧富差距越趨嚴重的「相對剝奪感」，與非科技領域的百業蕭條走弱趨勢，蔡政府真的應開始認真思考如何謙卑、謙卑、再謙卑地「解決問題」，而不應只有文青式的卸責口號。

三、對於此刻同屬在野陣營的中國國民黨與台灣民眾黨而言，這次罷王成功的另類積極啟發則是，只要在野黨能夠真正的「接地氣」，甚且願意拋開個別政黨政治算計「一加一合作」的話，相信台灣人民仍然會願意給機會與民進黨一搏，完全端視在野黨的格局與視野能有多大。

四、最後，非常有趣的外溢效果是，對於對岸「一黨專政」的中國共產黨而言，這不僅是台灣再次證明「國家主人，人民當家作主」的最佳制度競合示範外，更重要的是，台灣選舉仍是相對務實理性，且百姓也依然是頭腦清楚與樸實善良，中共斷無敵意螺旋上升、無限上綱「武統」的錯誤解讀需要。

或許，這也是這位號稱全國「不分區議員王浩宇」，此刻對台灣民主發展與深化的最後與最大貢獻啊！

（作者為前中國國民黨發言人）

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