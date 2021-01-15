自由廣場》開放福島食品入台 時候到了

◎ 黎益勝

二○一一年三月十一日日本福島發生核災以後，我國衛福部於三月廿五日宣布禁止福島等五縣市的食品進口，直到現在口口聲聲說台日友好的台灣政府依舊是全球唯一禁入福島等五縣食品的國家，如果說開放進口美國豬是已經符合國際標準，甚至不顧國內不少民眾的反彈與質疑，那麼福島的食品呢？食藥署曾在二○一九年七月公布日本食品檢驗報告，針對福島五縣核災區卅一件食品進行鍶90檢驗，都未檢出；研究團隊也曾在二○一八年前往日本核災區福島五縣市實地採樣，帶回三○一項樣本進行銫134、137檢驗，食品檢驗結果均符合衛福部標準。

二○一八年十二月七日，日本外務大臣河野太郎就有針對「反核食公投」表示，由於台灣限制日本核食進口，因此將無法參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）；我們知道在國際貿易中，你往我來或是我往你來都是持一致標準，台灣政府目前難道為了一個沒有科學根據的「福島核食」，而失去參與國際的機會嗎？反核食公投兩年的約束效力在二○二○年底屆滿，筆者希望政府深思，國際外交不是只有美國要處理，台灣與近鄰日本的關係也是非常重要。而延宕多年的福島食品進口問題首當其衝，刻不容緩。

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（作者為台聯青年部副主任）

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