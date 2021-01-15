自由廣場》勞動部被印尼放鴿子之後

◎ 官文傑

本月七日印尼勞工保護局正式宣布，即日起暫時禁止印尼勞工到台灣及日本工作，印尼政府這項政策對倚賴印勞甚深的台灣雇主來講，無疑是雪上加霜；但我們勞動部政務次長王安邦的回應卻是增加越南勞工引進，以反制印尼政府的凍結措施。我們不知道這政策的形成，是次長的幕僚不了解外勞事務？還是負責外勞政策訂定及引進管理的勞動力發展署故意要讓次長出糗？最近入境的外勞，在結束十四天檢疫後即逃逸無蹤的，越籍勞工佔絕大多數，多年前我國也曾因越勞逃逸比率過高而凍結越籍看護數年，所以期盼次長別因噎廢食，最好諮詢外勞事務專家後再做決定，以免重蹈覆轍。

另外，針對印尼勞工出國零付費政策，勞動部和印尼政府本月十四日第二次協商，卻遭到印尼政府放鴿子；但同樣使用印勞的香港卻果斷地做出回應，香港勞工及福利處本月九日宣布，香港雇主除需支付印尼工人赴港前二至三天的住宿費外（約台幣二至三千元），不需支付其他任何額外費用，否則將對印尼仲介開罰；對港府這種兼顧雇主權益的明快決策，確實值得我國勞動部研議學習！

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目前不管產業類抑或社福類勞工，都需面對缺工窘境，欲快速解決確實不太容易，在現階段屬非常時期就必須使用非常手段，建議政府考量：國內部分，讓本、外勞薪資適度脫鉤，利用每年近二百億元的就業安定基金補助聘僱本國勞工的雇主；國外部分，加快腳步開放更多外勞輸出國，這些國家受限於預算，可能無法在全國廣設就服機構，勞動部可設定收費標準，再委請當地仲介業者招募這些國家的一般勞工或護理專業人員，來台後再由安定基金補助委由國家職訓機構給予專業訓練，否則期待這些國家幫我們訓練，不但曠日廢時成效不彰，對我國迫在眉睫的缺工需求也無助益！

身為外勞事務專業人員，我們誠摯的呼籲蘇貞昌院長，儘速破除黨國遺留的官僚本位主義，讓忝為台灣一員的我們，能一起戮力解決日益嚴峻的缺工問題！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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