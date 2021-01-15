自由廣場》從德國看楊志良

◎ 劉威良

前衛生署長楊志良責難因公染疫的醫師，讓人驚訝他是否還有一點良知。

各國疫情嚴峻，全球死亡人數已經達一九八萬人，個人身居德國，處在染疫超過兩百萬人的疫情區，一天增加的染疫人數兩萬起跳，全德國死亡人數高達四萬兩千人以上。說真的，在台灣的病毒，並沒有比較不毒，而是第一線醫護人員嚴守專職，挺著分分秒秒都可能染疫的高風險，捨身救人。這樣的人應該被高度致敬，而不是被一個可悲、外行的丑角給汙衊。

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德國人做事一向謹慎，然而在這次疫情中染疫的醫護人員竟高達七分之一。相較之下，台灣如果沒有醫護小心謹慎地守護，整個台灣隨時都可能淪為重大疫區，死亡人數就至少會是四、五位數字，整個社會的恐懼更將無可言喻。所以我們要真心感謝所有台灣醫護人員，因為他們沒有棄守自己的職位，盡心盡力守護大家健康，個個戰戰兢兢，甚至不敢和親友接觸。就像很多醫護人員說的，我們自己因照護病人得病是自己的選擇，但家人何辜？染疫者無辜，守護染疫的人又怎會是該被譴責的呢？

個人身為醫護人員，一直也都把能夠救助他人當做至高的榮耀。楊志良對染疫醫師的指摘，台灣全民應該撻伐，並要求他道歉。染疫醫師不是什麼破口，真正的破口是楊志良那張賤口！

（作者現任德國施打疫苗中心護理師）

開除傷兵？ 不怕逃兵？

◎ 王英明

以封院聞名的某政治人物說過名言：「防疫視同作戰。」然而作戰豈有不受傷？遇此情形，上級通常應會前往探視慰問傷者，殉者甚至要發撫卹金。如今竟有人責怪傷者：「你是否沒有照SOP躲好，才被子彈打到？」若是真如此人所說「開除」傷兵，將來恐怕「逃兵」越來越多，兵敗如山倒必可預期。

科學不是萬能，醫學更不是百分百，否則人類早就可以人人活到一二○歲。對新冠病毒，我們還有很多不清楚的地方。北部醫師染疫，病毒什麼時候、什麼方式感染，其實沒有一個專家可以明確斷言，大家都只是猜測而已。以電子顯微鏡才能看到的病毒，在空氣中飛揚，誰看得見？

酸民及記者們都認為，照顧確診病人的醫護人員，只要打個噴嚏、稍微咳嗽，就應該停止上班、自我隔離，不可以去吃丼飯，如此我們需要幾倍醫療人力才夠用？多數民眾都以為，病人曾經到過的地方，地面、門把、空氣、桌上，到處都是病毒。其實病毒在各種器材上，停留存活也有一定時間。防疫中心的「蹤跡」公布，有一大部分是在預防萬一。因為照估算應已不存在了。

如果民眾能落實戴口罩、不摸口鼻、勤洗手，除非與病人在同一密閉空間，近距長時接觸，否則並不那麼容易感染。而除非病人也不戴口罩，把鼻涕到處亂噴亂抹，要接觸病毒也不是想像那樣簡單。

（作者為家庭醫學會創會理事，退休醫師）

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