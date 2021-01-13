社論》川普主義續航力

龐皮歐宣布克拉夫特訪台之後，加碼國務院即起取消內部所有與台灣往來的「自我限制」。隨之，國務院助卿庫珀在華府與蕭美琴會晤，駐荷蘭大使胡克斯特拉亦邀我駐荷蘭代表陳欣新前往大使館會面。北京方面似乎認為，這些都是川普的「最後的瘋狂」。實際上，川普如果有所謂的「最後的瘋狂」，並不在於北京所擔憂的方面。選舉舞弊、停止偷竊、川粉闖入國會、國會彈劾，「美國歷史上最偉大的第一個任期結束」，可能才是川普最關心的事。

無力回天的川普，彷彿回到剛上任的情況。他的重頭戲是個人秀，當時跟習近平、金正恩的實境節目，不斷在國際政治創造驚歎號，告訴大家那是未來四年的主旋律。於今回顧，那些吸引鎂光燈的即興表演，在國際政治幾乎船過水無痕。後來，應該是被國安團隊說服，川普終於擁抱川普主義。二○一八至二○一九年擔任白宮國安顧問的波頓，在「事發之室：白宮回憶錄」揭露不少精彩的內情。而川粉闖入國會，導致副國安顧問博明掛冠求去，「華盛頓郵報」專欄作家羅金稱：「是博明協助把川普那些衝動言行，轉化成長遠制度變革，這些改變將比川普政府活得更長久。」

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與尼克森不同，川普主義拉開序幕，不是因為川普本人，而是背後的國安團隊。彭斯、龐皮歐、波頓、歐布萊恩、博明，這些人看到新的世界圖像，看到中國正在侵蝕普世價值、威脅美國領導地位。於是，二○一七年底首份國安報告，川普將中國定義為戰略競爭對手。二○一九年，彭斯在哈德遜研究所發表的演講，幾乎是川普主義亞洲藍圖的輪廓。大選前夕，白宮國安會出版「川普論中國：美國優先」，堪稱川普主義的大成，作者包括川普、彭斯、龐皮歐、歐布萊恩、雷伊（聯邦調查局長）、巴爾（司法部長）、博明。

可惜，聚焦於個人大選成敗，川普把自己逼到尷尬處境。而彭斯、龐皮歐等國安團隊，則在力挽狂瀾，捍衛川普主義續航力。彭斯，面對國會闖入事件，堅持民主憲政秩序，完成參眾兩院認證拜登當選。同時，川普預告缺席就職典禮，彭斯仍顧全大局，接受邀請見證政權交接。龐皮歐，則代表國安團隊繼續進擊，他們所要捍衛的不是川普，而是川普主義，他們認為這是美國繼續偉大的關鍵，如果拜登對北京採取綏靖政策，國際政治的時間軸將退回歐巴馬以前。拜登想聯合盟友，習近平卻先下手為強，RCEP、歐中投資協議。萬一川普的美國優先造成美國的孤立，拜登又因中國敗部復活而面臨新孤立，那將是美國史上莫大的諷刺。

一月二十日以前，川普儼然豁出去了，他的國安團隊則上緊發條，共和黨的有識之士也在從事傷害控制，積極為兩年後、四年後創造有利條件。川普有點亢奮，他的國安團隊十分冷靜，而真正在為未來佈局的是後者。美中關係，只要無法在兩年甚至四年內修復，而習近平不改其戰狼本色，膽敢「飛臨台灣上空宣示主權」，也許就是彭斯、龐皮歐等圓桌武士的機會。從地緣政治來看，假使川普走了，川普主義卻留下來，這種可能性，未必是拜登要的，而是被習近平所迫。別忘了，過去幾年，小英政府維持現狀，華府的助力幾乎是習近平所刺激出來的。

川普社群媒體帳戶被停權，擋得住川普主義嗎？包括「台灣不是中國的一部分」，去年大選以來，龐皮歐的川普主義向前行，一再令北京繃緊神經。夾在川普主義與拜登政府之間，小英重申「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，當是穩定過渡的保險作法。目前為止，川普主義繼續進擊，但似乎仍有效控管擦槍走火，剩下的一星期並非川普國安團隊的決戰時刻。來自北京的放話，如果龐皮歐在卸任前訪問台灣，解放軍戰機不惜鋌而走險。國務院發言人奧塔格斯便推特發文，透露龐皮歐任內最後的海外訪問行程是在歐洲，並無訪問台灣的計畫。

一月二十日之後，川普主義後續如何，台灣宜當放下美國大選情緒拭目以待。過去四年的台灣，川普主義帶來了武嚇升級的風險，也帶來了前所未有的機會。拜登的亞洲政策，會對台灣造成什麼利弊得失，值得政府與社會共同重視。面對不確定的拜登，以及確定謀台日急的習近平，台美關係能否維持現狀殊不可知，而香港事態已經預告兩岸關係回不去了，在國際大棋盤趨吉避凶，仍是台灣的主要課題。而未來考驗下的表現，主流民意如何評分，也將對朝野的二○二二、二○二四形成關鍵影響。

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