自由廣場》蔣萬安的一步險棋

◎ 林佳欣

國民黨立委蔣萬安近日提案，將「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正為「威權統治時期人民受損權利回復條例」，落實威權時期被害者及家屬名譽回復，對受侵奪財產作成返還規範，為轉型正義議題再拋出一記震撼彈。

蔣萬安的這個動作，本身政治意涵已盡在不言中，但因提案特別是由國民黨提出，甚至將「戒嚴時期」修正為「威權統治時期」，無疑默認其曾祖父蔣介石與祖父蔣經國為「威權」之統治，部分輿論甚至指涉所圖為二○二二年參選台北市長聲量前哨戰。平心而論，縱觀蔣萬安過去曾對「促轉條例」投下贊成票，更與台灣政治受難者各團體互動頻頻，立場認同自有其脈絡，今日之事，或許除了身分特殊性外，並不太讓人意外。

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對於蔣萬安自身來說，修法是一步險棋，更是雙面刃。一方面，身為藍營內部青壯派民意代表，表態促轉議題對多數選民而言並無討好，對泛綠支持者印象亦無加乘之效，更可能引發深藍與黨內傳統派系的歧見異音，是高政治風險的豪賭，成敗還難定論。但就國民黨與轉型正義議題而言，若此次提案結果如願以償，可能是國民黨關鍵的形象轉型契機。

過去，提及轉型正義相關條例，泛藍支持者往往予其撕裂族群、政治追殺對立及應當功過相抵等意見。單就部分標籤化的指證歷歷，縱有可議之處，畢竟，加害者後代家屬就某種層面而言，是另一群被迫承繼歷史罪愆的受害者。然而，國民黨是戒嚴時期唯一的執政黨，對於當時受扭曲的、受侵害的人民權利責無旁貸，檢討當時政府的失當決策，是藍營雖然無奈，卻難以逃避的原罪之一。

「時間是轉型正義最大的敵人」，筆者肯定蔣萬安以誠心和務實論述，試圖打破刻板印象包袱之舉。再者，如能儘速釐清威權時代遭迫害人士名譽，返還人民因不法判決而使身家、土地等資產被充公之責任歸屬，建立公正賠償制度流程，不僅可協助台灣加快轉型正義的腳步，也是藍營內部若期待擺脫沉重腐朽、欲革新黨務、找回年輕人認同，甚至是重掌政權的必經之路。

（作者是自由作家）

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