自由廣場》盼房價從「漲聲響起」轉為「掌聲響起」

◎ 王瑞興

去年十二月初行政院端出「健全房地產市場方案」後，央行加大「選擇性信用管制」力道，財政部長表示研議囤房稅，立院通過內政部主管的實價登錄地政三法。三箭齊發，盼能遏阻炒房，讓房價穩定後緩跌。

這波房價自民國九十九年起持續上漲，今年進入第十二年，面對高房價，而國人住宅自有率高，依主計總處統計，長期在八十四至八十五％間微幅波動，但同時也面臨兩大問題，高房價成了生活重擔，及持有三戶以上（含）者占房屋總量二成五。

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房價負擔有多重，依內政部房價負擔能力統計，卅％（不含）以下表示可合理負擔，但一○九年第三季全台房貸負擔率為卅六．七六％，代表房價負擔能力略低。其中最重的台北市六十一．一四％為負擔能力過低，次為新北市四十八．六三％為負擔能力偏低，而台中市卅九．九一％的房價負擔能力接近偏低等級。這三都總人口九四五萬人，約占全國總人口的四成，可見負擔之重。至於負擔能力卅％（不含）以下者，全台廿縣市只有八縣市，包括苗栗、雲林、嘉義、屏東、澎湖縣及基隆、新竹、嘉義市，總人口三七二萬人。

至於房屋持有集中度，一○九年十一月財政部賦稅署發布新聞，依全國歸戶統計，持有房屋人數約七九九萬三千人，其中持有一戶者五六九萬七千人、佔七十一．三％，持有兩戶者一五二萬二千人、占十九％，持有三戶者四十五萬八千人、占五．七％，持有四戶以上者卅一萬六千人，占四％。總計持有三戶以上（含）人數七十七萬四千人、佔九．七％，比率雖不到一成，但換算持有戶數，至少二六○萬戶，占廿五％。因此，政策上宜重課三房以上（含）囤房稅，持有者如能釋出一成，就有廿六萬戶流入市場，房價自然趨跌。

房價負擔能力低，結婚不敢生育，內政部統計一○九年已是「生不如死」，比一○八年減少四萬二千人，也低於一○六年的二三五七萬人，台灣正式邁入人口負成長。可是一○七年四月三十日公告之全國國土計畫推估，全國人口從一一三年達到高峰二三七四萬人後轉為負成長，如今足足提前四年，人口較預估少十八萬，顯然計畫趕不上變化。

人口減少，理應房價下跌，但建案依然猛推，房價持續上漲，當然，陳年問題難以短期見效，但盼中央擴大及深化打「炒房」與「囤房」，讓房價能從「漲聲響起」轉為「掌聲響起」。

（作者為前台灣省政府地政處科長）

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