自由廣場》大樓停車位不能停機車 爭議多

◎ 沈迺訓

都市大樓林立，衍生諸多住戶之間爭議，例如禁養寵物、管委會權力濫用等，輕則住戶對立、嚴重者訴諸公堂。日前又一新聞報導民眾在網上抱怨，將自己所有的汽車位停放機車，竟遭管委會關切。先不論管委會是雞婆抑或是按住戶規約、區分所有權人會議決議執行。車位所有人高價購得之車位，如僅是停放相同效用、體積更小的機車，於情於理尚稱允當，不宜「私法相繩」。

誠然汽車位不論採專用部分、約定專用、共用部分登記，均受「公寓大廈管理條例」規範限制，包括對專有部分之利用，不得有妨害建築物之正常使用及違反區分所有權人共同利益之行為；應依使照所載用途及規約使用專有部分、約定專用部分，不得擅變；對共用部分之使用除非另有約定，否則應按設置目的及通常使用方法為之。上述條文僅說明停車位主要用來停車，未說僅能停汽車，且立法原意非針對汽車停車而生，僅是後人加以涵攝解釋。

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即便如此，去年仍有新北某女因同時停放汽機車，被管委會依規約開罰，該女提告主張沒越線妨礙他人，地院反以規約有約束力判其敗訴。

此案有兩點待論，一是以規約之法律位階是否牴觸憲法財產權保障的「違憲」疑慮，次則私法開罰是否牴觸「中央法規標準法」有關人民權利、義務者應以法律定之「違法」疑義。判決適法性有待商榷。

行政機關態度令人玩味。內政部台內營字第一四三三七七號函釋：停放機車、腳踏車並不違反法令；內政部營建署營署建管字第○九三二九一七五四二號認為：停車空間使用管理在不違反相關法令規定，得以規約或區權人會議決議定之；又內政部營建署營署建管字第○九九二九二三六八六號指出：五五○西西以上之重機得單獨停放汽車位，除非規約或區權人會議決議另有規定。三則函釋內容共通解釋，即行政機關認同汽車位停機車做法，除非規約、決議另有規定。

綜上案例、函釋凸顯一矛盾，即法官多認同規約、決議效力已至「準法律」地位，行政機關卻認為汽車位改停機車並無不可。形同依靠多數同意的規約作為「私法正義」的存在，即使是高價值不動產在其財產權基礎上的合理使用、收益，遇之都須退避三舍，是否符合比例原則？在憲法財產權保障上，產生過度限制疑慮，值得深究。

（作者是前高雄市政府勞工局機要秘書）

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