自由共和國》江雅綺／為何美中科技戰繼續 台灣將成全球最重要的地方

選舉人團確認拜登於美國總統大選中獲勝。許多論者都認為，拜登或許不會採取如川普般強勢的作法，但美中之間的大格局並未改變，換句話說，美中之間的科技戰也不會因為拜登上台而結束。(法新社)

江雅綺／北科大智財所副教授

當選舉人團確認拜登於美國總統大選中獲勝，人們不禁要問：過去幾年風風火火的美中科技戰，是否會因為人事變遷，熄火茶涼？但截至目前為止，許多論者都認為，拜登或許不會採取如川普般強勢的作法，但美中之間的大格局並未改變，換句話說，美中之間的科技戰也不會因為拜登上台而結束。

許多常與川普唱反調的美國主流媒體，如華爾街日報、金融時報或CNN，皆分析目前美中科技戰的緊張局勢，不可能因為拜登上台就立即改變。理由如下：首先，美國在現階段的科技戰中，強勢利用掌握關鍵技術、打擊中國科技公司，導致中國誓言投入更多資源發展自身科技強項、以突破美國的科技封鎖，因而美國必須持續在尖端科技競賽中領先；其次，拜登強調恢復美國經濟與產業的成長，加強美國自身的實力、降低對中國經濟的依賴性，亦有其必要。

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因此主流媒體分析大體有下列共識：認為縱使拜登會有不同的行事風格、但美中之間的緊張與脫鉤態勢不會立刻改變：這包括美中將持續降低雙方經濟的結合程度、以及持續限縮高科技知識與技術的交流等。但對台灣更有意義的是，美中科技戰的持續，將指向同一個結果：台灣在美中科技戰的地位將愈來愈重要。

由於未來不管是物聯網、大數據或是人工智慧的發展，其基礎都脫離不了速度更快、體積更小的運算晶片，這是晶片半導體產業成為科技戰核心的原因。而川普之前對中國華為公司採取強勢的禁令，禁止美國公司與華為交易、甚至將禁令擴大至任何使用美國技術與知識的公司，皆禁止與華為及其附屬機構交易。這樣的作法，雖然打擊了對手，但也讓美國公司遭受不少損失。而遂有提議，與其直接禁止美國公司與中國公司的交易，更應該加強與其他盟國的合作，建立起對中國的技術與產業防線。至於哪些盟國在此策略提議中地位重要，在半導體業相當傑出的台灣與南韓，常常被點名。摩根士丹利投資管理公司首席全球策略師，甚至在紐時公開點名台灣在美中科技戰中是最重要的地方。因為只有台灣（台積電）一來技術優越、二來在定位上不與美國客戶相爭，比南韓的三星更具優勢。

雖然科技與創新的領域，日新月異，今日半導體、明日也許是量子科技或太空衛星。但不變的是自身的科技實力與策略定位，仍然是維持「全球最重要地方」的關鍵。有鑑於此，日前台灣與美國完成簽署「台美科學及技術合作協定」，該協定除強調台美雙方持續深化現有科技合作、也強調將拓展新的合作關係；雙方合作領域除了半導體，也提到在地球科學、天文物理、長期生態研究與太空衛星…等；尤其也提到將提供迫切需要的法律框架，使美台合作推動科學研究、釋放技術及創新潛力，同時確保研究完整性和保護智慧財產權。這既是外交成就、也是科技與經濟的成就。

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