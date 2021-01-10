自由廣場》「群牛渡溪」之美與法律

◎ 張炎銘

數量約二百頭的牛群，最近頻繁在彰化縣與台中市交界的烏溪出現，美麗壯觀的畫面吸引攝影者拍照，照片傳上網，更吸引民眾圍觀，驚嘆台灣竟有此美景，毫不比非洲、澳洲遜色。

但牛群為何會突然冒出來？若牛群可以放牧在河川區域，那養鴨、養鵝，一大片黑頭攢動或白影萬點，不也精采動人？大家是否都可有樣學樣？

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在河川區域內飼養牲畜，水利法並不禁止，但要先經主管機關許可（第七十八條之一）。「放牧」與「飼養」文字上雖不同，但都是利用河川資源而有得利之實，放牧應可比照飼養來管理。但依據水利法訂定的河川管理辦法，對於「飼養」卻隻字未提，而河川區域各種申請使用，都要繳納包含審查費、勘查費、許可書費等行政規費與河川公地使用費。

可能飼養的範圍太難界定，也可能飼養會污染水質，審查、勘查費都未提及飼養，則飼養人若真提出申請，是要比照水利法同款的圍築魚塭、插蚵、吊蚵，審查、勘查費每件各一百元呢，還是套用「其他」使用行為，每件各二千元？

還有河川公地使用費更傷腦筋。種植植物、圍築魚塭、施設建造物、建停車場、採取土石等各種使用行為都有固定使用範圍與面積，但放牧東奔西跑，除非用圍籬圈在固定範圍內，否則難以計算使用面積；而每平方公尺公地飼養使用費也無明定，我在水利法上還找不到相應法源，只能以違反第七十八條之一第六款處以罰鍰。但水利法在意的是該行為是否影響水流或有災害之虞，放牧並不影響排水、防洪，依照第九十三條之二，一罰就是十萬元以上（五十萬元以下），而飼主要規矩申請，卻又無適當法條，綜合考慮情理法，我想管理機關也傷腦筋吧？

畜牧場成立，一定要經過地方政府核准。群牛渡溪，美是美，但總該堂堂正正、光明正大，是否地方政府與河川局該好好討論出較好解決方案？若民眾喜歡觀賞群牛渡溪，那不妨專案舉辦「牛渡節」，每年固定時間舉辦，讓更多民眾參與、促進觀光，而牛隻平常該圈在飼養的地方就該在飼養的地方，否則大家都把牛羊放牧到河床上，不就全亂了？

（作者曾任水利署組長，台中市民）

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