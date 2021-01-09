自由廣場》救人命也要救經濟

防疫政策的檢討

◎ 張志欽、劉明毅

根據世界衛生組織和美國疾病控制和預防中心的數據指出：「在一九一八到一九二○年兩年間，西班牙流感造成全球四千萬至五千萬人死亡。而許多科學家與歷史學家也認為，當時全球有三分之一的人口（約十八億人）曾感染這個病毒。」每當週期性流感大流行，動輒造成上千萬人死亡，理論上，現存地球人類是被病毒選汰過，能夠存活下來人類的後代。

根據過去施打流感疫苗的研究顯示，每年施打流感病毒的疫苗，其效價落在四成到九成之間。意味著每年年初對年底流行病毒株的預測常不準，基本上，縱使每年施打一次流感疫苗，也未能給予人類完全的保護。因此，面對同樣無常的新冠病毒，全球加快施打新冠疫苗之際，就必須面對可能經歷至少廿五代突變的新冠病毒變種，「到底我們對新冠疫苗的效用，期待是什麼？」事實上，沒有人知道確切的答案，目前專家建議：「繼續注射已研發出來的疫苗吧！」

請繼續往下閱讀...

面對國際新冠疫苗開打，衍生疫苗護照、邊境開放及振興經濟議題，紐約時報及新加坡學者質疑台灣若不開放邊界，可能面臨經濟及政治上的孤立。防疫中心所持看法是「待疫苗證實永久免疫效果，才能鬆綁邊境」，「觀察世界各國的疫苗效果及措施」，或「打疫苗縱有抗體，不能保證免受一次大量病毒感染的侵襲，不能輕易開放邊界」。倘若很不幸新冠疫苗對應善變新冠病毒的效價，跟流感疫苗一般—每年的效價不一樣，台灣是否要持續封鎖？台灣只能等待邊境開放日子的遲遲到來嗎？

最近日本學者發現，亞洲國家新冠疫情較歐美為輕，除了人民較能服從政府命令，接受隔離及戴口罩等防疫措施，另一原因可能是先前有類似新冠病毒在亞洲流行多年，許多人有了特殊抗體。

BBC中文報導指出：「2021年經濟展望：疫苗仍是關鍵，復甦與代價並存。」我們建議政府應該適時建立或展現新冠疫情風險溝通能力，凝聚全民科學決策的共識，共同面對險惡的新冠疫情難關。天佑台灣！

（作者分別為成功大學醫學院環境醫學研究所教授、特聘教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法