自由廣場》台中的未來？七問盧秀燕市長

◎ 李謁政

都市計畫在台灣成為法定制度，就剛性到難以適應社會變遷需求，社會時勢激烈改變以後的需求。都市規劃應該時常檢討當下的重要環境議題和社會議題，讓我們的社會有改革的力量，也有調適未來新社會的機會。

全球暖化的趨勢下，聯合國曾經制定永續環境的議題指標，全世界主要的城市也有了二○二○的議程。很快的現在已經是二○二一。未來十年或是未來卅年，我們的社會都市環境應該有些調適與重要議程？

請繼續往下閱讀...

想要請問盧秀燕市長所執政的台中，中台灣首要城市，有沒有未來發展議程？

一、未來廿年台中是緊縮，或是擴張的城市？

二、面對新能源的全球趨勢，台中的空間結構是以捷運城市為主？還是仍以汽車城市為主？

三、自從合併升格以來，台中的城市治理仍處在威權決策狀態？由市民意志設計的地區社會空間，是否受支持？

四、如果清泉崗國際機場運量是如此少，台中市是沒有資格稱為國際城市的！而台中國際化的策略又是什麼？

五、由於人與自然系統的城市建構，是未來課題！面對地球暖化，水資源再利用和河川治理，所形成的市民生活空間，將如何重組台中市的都市空間？

六、市民居住的適宜性城市空間，是都市治理最核心的重要議題，提供社會住宅、平抑都市不動產價值、創造市民的開放空間、保存都市文化資產，創造新時代的再生方案，台中是否有二○三○年的願景圖像？

七、面對全球生產供應鏈的重組，以及台商回流帶動的生產投資，提供新的生產聚落用地，可以描繪出台中的未來經濟圖像嗎？

以上的七大問題，請問盧市府已經有了哪些具體規劃，如何帶領台中進入二○三○年的未來？個人是滿期待看到任何的規劃與願景描繪！而非只是一直被嘲笑谷關空氣到底乾淨了沒有！

（作者是雲科大文化資產維護系教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法