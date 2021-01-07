自由廣場》回應「四技二專技優保送名額宜擴增」

◎ 黃榮文

自由廣場日昨「四技二專技優保送名額宜擴增」一文，呼籲技專校院辦理技優保送招生時能增加名額，讓獲得金手獎選手悉數保送，「有助高職更重技藝，矯正眼前教育弊端」。其實讓多數高職莘莘學子能升上理想的技專校院，應是所有家長、學生及相關教育工作者一致心願，但是否有助於高職更重技藝？又能否矯正眼前教育弊端？其實不無疑問。

「技職教育」全名為技術與職業教育，本應著重技術訓練以應用於未來職場上需求，「技職教育單位」則涵蓋國中技藝班、高職、高中附設專門學科、高中職裡綜合高中的專門學程、技專校院等。教育部目前並已將高職正名為「技術高中」，道理何在？

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《技職教育法》中將高職與技專校院都歸類為「職業準備教育」，但其職業準備功能幾乎蕩然無存，只成為進階到技專校院的跳板，做為理論和技術應用的銜接。而國內多數技專校院（不含五專）在技能的養成與訓練上卻又明顯不足，或其技術課程設計未能真正呼應產業需求，造成嚴重學用落差，已是不爭事實。技職教育真正的弊端在此，是否如該文所謂的藉由保送名額擴增即能矯正？

試問，目前產業界對高職畢業生的人力需求有多少？有多少高職畢業生願意畢業即就業？如果有一般高中可以就讀，有多少人願意鼓勵自己的子女就讀高職？如果對這些問題只能支吾其詞，卻一再宣揚技職教育有多好，呼籲技專校院宜增加╳╳招生名額、政府應擴大辦理╳╳等政策，不啻昧著良心說瞎話。

總之，技職教育最大問題在於高職畢業生升學意願過高（升學管道暢通），技術訓練不足，而技專校院課程和高職重疊性太高，技術訓練亦嫌不足或與業界需求脫節，畢業後難以勝任業界工作才造成嚴重學用落差。

年金改革、司法改革都做了，二次教改也該著手準備了吧？

（作者是大學兼任教授、曾任彰師附工校長）

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