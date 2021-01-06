自由廣場》成功防疫，封鎖中國才是重點

◎ 簡睦樺

紐約時報二日報導「台灣靠封鎖成功抗疫，但能持續多久？」其中報導武漢肺炎疫情肆虐全球，台灣卻宛如平行時空，並提問這座島的好運還能維持多久？去年三月紐約疫情爆發時，筆者正就讀紐約大學的博士班，在紐約生活五個月後回到台灣。口罩、社交距離、勤洗手和封城效果等手段，確實緩解紐約第一波疫情。對比台灣和紐約的防疫成果，筆者認為封鎖中國必須擺在這些手段之前。

檢視中國訊息的真偽，是現今世界主流媒體應有的態度。從武漢肺炎爆發的當下，中國政府的說法從有限度人傳人，到可防可控，再到今日達八千五百萬人染疫，接近二百萬人死亡，經濟損失更是難以估計。然而，像紐約時報作為成熟民主國家的第四權，除了更新疫苗接種的狀況和檢討川普政府的防疫措施之外，卻鮮少質疑中國政府對疫情的隱瞞，令人懷疑背後的考量。

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武漢肺炎疫情爆發後，台灣鄉民募資在紐約時報刊登Taiwan Can Help的廣告。Taiwan Can Help背後的意義，不只是提供醫療物資等協助，而是告訴全世界對中國應該有所防範。當歐美開始施打疫苗，期待世界能夠早日回到原本生活的同時，也應追究中國在整個武漢肺炎疫情所需承擔的責任。

（作者是紐約大學博士生）

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