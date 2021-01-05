自由廣場》考上頂大，人生一帆風順？

◎ 李柏儒

許多老師告訴我們，努力讀書考取頂尖大學，大學後就可以開始享受自己的人生了。然而，真是如此嗎？

在殘酷的教育體制下，我們別無選擇。要在遊戲規則中勝出，就要犧牲玩樂、創造力，盡全力吸收課本知識。夢幻中的社團、人際離我們越來越遠。在如此逼迫下，我們收到了台大錄取通知書，成為大眾口中的「頂尖人才」。但是，我不斷問自己，除了學歷，還有哪些優勢？

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或許吧！有很多人跟我一樣，都是教育制度下的標準化產物。考選擇題，我們能全對；考國寫，我們既能情意抒發，也能理性思考；考英文作文，我們能運用華麗詞藻、高超句型。

So What？這只是證明我們是升學遊戲中的優勝者而已，並不代表未來仍是優勝者。在這個多變的社會，我們應該擁有溝通力、領導力和全球視野。撕掉校名標籤，我們剩下什麼？希望我們能去探索成績以外的自我，能多擁有一點個人特質與能力，而不是讓成績標籤跟著你走。舉例來說，多參與社團拓展人脈；可以培養興趣，做自己喜歡做的事。然而，這些東西有出現在大學入學考試中嗎？除了學測第二階段面試外，顯然沒有。如此一來，未來頂尖人才能進入頂尖大學嗎？我們還是持續局限於框架中，將讀書放在第一順位，成績稍微不理想就崩潰大哭？

過去十年休退學情況逐年增加，退學人數由九十八學年的七．四萬人，到一○七學年時增至近九萬人，退學率由五．五％升至七．二％；新增的休學率也攀升至六．二％。大學生中，多少人是真的享受大學生活呢？還是又被父母、老師說大學四年好好讀，未來獲取碩博士學位比較順利？

考上頂尖大學，真的就一帆風順了嗎？希望將來教育體制可以給予學生更多成績以外的肯定，讓他們擁有讀書以外的能力，成為獨一無二的自己，不再是教育體制下標準化的產物。

（作者是台大農經系學生）

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