自由廣場》診所大虧，衛福部還要製造更多醫師？

◎ 劉一鳴

去年疫情，最凶險的應該是磐石艦事件。誰阻止了悲劇？是台中一位機警的耳鼻喉科開業醫師，她把沒咳嗽也未註記出國的官兵抓出來，僅兩天時間，一大串粽子都收了回來。否則活動力極佳的染疫年輕人，若是放到社區一、兩個禮拜，後果根本不敢設想。結果，昨天的新聞，衛福部報答這些堅守基層的開業醫師，竟然要打破總量管制，製造更多的基層醫師。

昨天另一則新聞是疫情減少國人就醫，去年減少二千萬人次，最慘的是西醫基層診所，兒科、耳鼻喉科病人甚至大降三、四成！我們實在不解，衛福部明明知道良好衛生習慣建立後，基層醫療需求幾乎不可能回來，為什麼完全不顧醫師公會公費生必須扣除自費生名額的呼籲呢？高醫大現在就有後醫系，為何不直接把高醫大後醫系改成公費，反而大費周章新設公費後醫系呢？

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衛福部沒說的眉角是，公費生只是短暫公費，四十年的行醫生涯，只有四分之一是在偏鄉，之後，多數醫師都會去基層。而每個醫學系的基層醫師，都會計入總量管制，請問公費生為什麼不用？四十年來，台灣人口增長三成，醫師人數卻增加三倍，如今人口負成長，又來個世紀肺炎大魔王，基層需求雪上加霜，為何這時要進一步擴充診所人力呢？

數月前，韓國還是別人口中的防疫優等生時，韓國醫師跟他們的保健福祉部發生嚴重衝突，因為後者想擴招醫學生數百名。最近，韓國一天確診破千例，首爾的病床用罄，重病患者無床可住；我們絕不敢說兩者有什麼關聯，但一個狡兔未死就想烹走狗的主管，是很難讓將士用命的。

（作者是執業醫師）

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