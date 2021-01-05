自由廣場》中歐投資協定—台灣的新春賀禮

◎ 黃天麟

上帝要毀滅一個人必先使其瘋狂。去年十二月卅日中國習近平與歐洲德國總理梅克爾簽下「中歐投資協定」。北京及藍媒一片歡呼，稱這是中國繼去年十一月十五日ＲＣＥＰ簽署後，第二次大勝利。但國人必須知悉，中共和歐盟要完成雙邊投資的前夕，拜登未來的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在推特發文，要求歐洲夥伴先來與美國新政府磋商。歐盟不顧美國反對，在拜登政府上任前夕與北京達成「中歐投資協定」，在華府引發強烈反彈。

筆者認為此次習近平與德國梅克爾向美國總統投下的震撼彈，影響所及不亞於二○一五年英國不顧歐巴馬總統之反對，決定加入北京主導的「亞投行」之震撼。亞投行震撼驚醒了美國，讓美國深切反省對中「接觸交流」政策之謬誤。讓歐巴馬打出「重返亞洲」、「亞洲再平衡」政策，以圍堵中國之稱霸決心。是以「圍堵」或「脫鉤」並不是川普的專利，而是始於歐巴馬及民主黨之手，川普只是將其認真執行的總統。若此次「中歐投資協定」震撼，促使即將上任的拜登更進一步體會中國威脅的真實性，拋棄過去對中國之綏靖政策，制定出歐巴馬「重返亞洲」2.0版，即對自由民主國家、對台灣將會是一大利多，或許我們可以將其稱為「上帝賜給台灣及民主聯盟的最大禮物」。

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「中歐投資協定」不是習近平拋給拜登的第一顆震撼彈，去年拜登幾已篤定當選美國總統的十一月十五日，也拋出了ＲＣＥＰ震撼，將拜登一軍。意氣風發的習近平，隨即在ＡＰＥＣ明確表達將積極進入ＣＰＴＰＰ，並派外長赴日大談「中、日、韓三國ＦＴＡ」，表明欲在二○四○年前完成ＦＴＡＡＰ（亞太自由貿易區，即亞洲共同市場），毫不掩飾地表露其亞洲經濟霸主之地位。問題是中國之張牙舞爪，拜登會無感嗎？眼看中國之跋扈，若能因此促使拜登在中國問題上向右挪移，加強「重返亞洲」的結構，即「自由民主經濟共榮聯盟」必能迅速達成以對抗中國主導的專制經濟集團。

所謂「事緩則圓」、「人緩則安」，為何習近平會在拜登確定當選美國總統後，仍迫不及待的要促成ＲＣＥＰ及ＢＩＴ之簽署（中國在ＲＣＥＰ及中歐投資協定最後關頭都做出讓步）？何況這兩個協定均已談判多年，為何汲汲於拜登上台之前簽署？是對拜登總統之「下馬威」？其實中國欲要稱霸，可以再韜光養晦十年，毋須於二○一五年就以「亞投行」一役敲動美國的敏感神經。二○一八年九合一選舉民進黨大敗，北京就以為民意趨統，提出一國兩制的台灣方案，讓民進黨反守為攻，去年大選大獲逆轉勝。歷史似在重演，ＲＣＥＰ也好，ＢＩＴ也好，歷史將證明「中歐投資協定」會是民主自由反敗為勝的歷史轉折，無論政治、經濟，對台灣都是利多。

（作者是前國家安全會議諮詢委員）

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