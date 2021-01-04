自由廣場》以AIot提升氣象資料之應用

◎ 周金柱

近年來人工智慧物聯網（AIot）在產業界蓬勃發展，已取得爆炸性之應用。AIot是結合人工智慧（AI，Artificial intelligence）及物聯網（Iot，Internet of Things）兩者，利用海量數據之累積於雲端，再透過AI進行大數據分析等功能，實現相關事物之數位化、智慧化串聯。

人工智慧物聯網技術之強大有用，乃植基於從海量數據資料探勘後的演算，繼而進行深度學習、回饋修正等程序，做預測性分析，分析後提出決策，協助採取新管理策略及新管理措施。它的技術架構主要分為三大部分，一是資料之收集，二是平台之設置，三是分析應用，它可以正確理解外部數據，並從中學習，靈活調整策略，以達成特定目標或任務的系統能力，亦即它絕對不是僅止於資料之收集或提供，因此產業界勇於投入經費研究開發，持續擴展規模，以追求由自動化的時代邁向智慧化的時代，如自動駕駛技術即是一顯例。

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相較於產業界，政府單位雖知人工智慧物聯網之重要性，並已邁出研發第一步，但進步速度仍嫌牛步，大部分停留在提供資料之階段，無法提出策略，以有效實現處理公共事務問題，難以完善達成主動為民服務之任務。例如已有百年以上監測歷史之氣象資料，有著海量數據，但其歷史資料之提供，仍以申請許可為主，遑論即時感測資料之提供。而氣象資料與災害防治、水源管理、水量調配、水質管理、污染擴散、農業生產、漁業捕撈、古蹟保存、交通運輸等民生大計，不是都息息相關嗎？為何仍無法進行相關議題之融合分析，而做出智能決策？

面對5G時代的來臨，建議政府單位自我賦予新使命，以氣象資料為突破口，建立人工智慧物聯網，開創公共事務的新型管理模式，快速進入一個智能政府的時代，領先世界、領先未來。而且體認到建立人工智慧物聯網「沒有最好，只有更好」，不斷追求精進，這才是台灣人民的永續福祉。

（作者為環工博士，曾任環保署研究員，著有《服務建議書之製作》）

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