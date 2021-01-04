自由廣場》食安自治條例 無法源頭控管

◎ 葉昱呈

各縣市訂有萊克多巴胺（乙型受體素）零檢出之自治條例，即使行政院未宣布自治條例與食安法牴觸無效，事實上，在實務執行面，無法達到食安法所規定之「源頭追蹤控管」目的，其理由如下：

按食品安全衛生管理法第四十一條規定，主管機關為確保食品符合食安法規定，進入食品製造、加工、運送、貯存、販賣場所執行現場查核及抽樣檢驗，得要求食品業者提供原料或產品之來源及數量、販賣對象、金額、其他佐證資料、證明或紀錄，並得查閱、扣留或複製之。上述規定，係課予業者應配合主管機關之調查，「提出原料或產品之來源及數量等資料之義務，以利主管機關進行後續源頭追蹤，防止不合格產品之製造業者繼續生產販售」。

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因此，實務上，各縣市衛生單位查獲違反食安法案件，都會基於「源頭追蹤控管」之目的，優先由「產品生產製造所在地」之縣市政府受理違規案件，一旦縣市各自為政，訂出與中央法規不同的檢出標準，恐將衍生出下列弔詭現象：

一、甲縣（採自治條例零檢出標準）查獲含萊克多巴胺產品，但其生產製造業者所在地在乙縣（採食安法安全容許量標準），由於產品在乙縣符合容許量標準規定，無法勒令業者停止繼續生產製造產品，致無法達到「源頭追蹤控管」之目的。

二、乙縣（採食安法安全容許量標準）查獲業者生產製造含萊克多巴胺產品，卻因符合食安法安全容許量標準，無法通報甲縣（採自治條例零檢出標準）及時封存或下架產品。

三、乙縣（採食安法安全容許量標準）的業者，生產符合食安法安全容許量標準之產品，欲運送至丙縣（採食安法安全容許量標準）販售，沿途需經過甲縣（採自治條例零檢出標準），由於甲縣「禁止運送」含萊克多巴胺產品，如行經其縣境內，必須遭受裁罰，則該業者根本無法將產品從乙縣順利運送至丙縣販售，而陷入困境。

由此觀之，部分人士主張地方政府得援引大法官釋字第七三八號解釋，依地方自治精神，訂出比中央法規更嚴格的標準，顯然有所誤解，且窒礙難行，仍應回歸中央統一規範，使全國有一致性的執法標準。

（作者為地方政府衛政公務員，屏東縣民）

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