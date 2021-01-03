自由廣場》台灣的中文譯音不該用中國的漢語拼音

◎ 王俊澤

中文譯音的目的是提供給外國人，方便他們拼讀，外國人對英文字母的拼音，以羅馬拼音或稱威格瑪為習慣，通常路標，我們是看中文，外國人是以英文發音拼讀。我們是用漢字沒錯，但不必用中國的漢語拼音法。同樣是漢字，粵語拼法也不同啊。出現QXZ都是中國的漢語拼法，是為了他們的捲舌習慣。

身分證出現的樣本上Xiao就是中國的漢語拼音，陳小林正確是Chen Hsiao Lin，學中國漢語拼音，我實在不懂，外國人一看，台灣跟中國都是同一國，內政部不等於在替中國統一台灣嗎？身分證上的譯音應立即更正，不能急著發。七股，中國漢語用Qiku，應是Chiku才是，台南的七股就是標示Qiku ，澎湖的七美譯成Qimei，Ｑ外國人不可能發成「ㄑ」的音，請你試一下發音Quick，Quality，苦了外國人。

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台灣的路標早就全部淪陷，戶政的英文譯本也淪陷，以第一順位選擇，暗助用漢語拼音，外交部護照也技巧上安排，協助使用漢語拼音，列為第一順位，還有教育部，不都是在替中國做文化統一嗎？真是悲哀！經查證係九十七年，當時的行政院下的命令（有公文為證），稱「以國際通用性為主要考量，鼓勵用漢語拼音」，這是欺瞞百姓，強壓部會順從的蠻橫行為。當時的政府，我們可以推算，真夭壽，難道現在的行政院無感嗎？身分證的問題應立即停發並更正，方不致愧對百姓，要對全民負責，這正是有為的政府對人民的承諾。

（作者為教育工學博士，資工電機退休教師）

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