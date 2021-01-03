自由廣場》食安自治條例 整慘食品業

◎ 黃瑞培

「萊豬」叩關，許多縣市紛紛提出食安自治條例，明定該縣市販售的肉品及相關製品，不得檢出瘦肉精。儘管行政院宣布，萊劑零檢出自治條例與食安法牴觸部分無效，但仍有人舉「電子遊戲場業自治條例」合憲為例，聲援揚言提出釋憲的縣市政府。

國內食品業者分工緊密，食品交易頻繁，縣市之間並無類似海關的管制關卡；相較於電玩產業，食品具有更高度的流通性與普及性。倘Ａ縣市完全依照食安法規定，而Ｂ縣市制定萊劑零檢出的食安自治條例，若Ａ縣市食品業者進口符合食安法標準的豬肉進行加工製成產品，售予Ｂ縣市食品業者販售，產品在Ｂ縣市被檢出含有微量的萊克多巴胺，則Ｂ縣市的食品販售業者必須受罰，而Ａ縣市食品製造業者並無任何法律責任，將形成食品業者在不同縣市生產、製造或販售相同的產品，卻有截然不同的法律結果。

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可悲的是，食品業者通常不只製造加工或販售單一來源的產品，多數販賣業者也不具食品檢驗能力。個別縣市從嚴訂定食安自治條例的結果，將導致該縣市食品業者必須承受更多、更重的法律責任，恐陷該縣市食品業者於未知的違規恐懼中，此教這些業者情何以堪？

吾人並不反對食品業者自主標示肉品不含萊劑，然而具健康風險的動物用藥又豈止「萊克多巴胺」一項？肉品標示獨鍾萊劑，並非長久之計，但若要全部標示，亦不切實際。因應「萊豬之亂」，筆者建議仍須從源頭把關，除了堅持國產豬不用萊劑外，對於輸入肉品查驗結果也應有分級機制，即使相同產地的肉品，也能有市場區隔，讓食品來源流向更透明，消費者更清楚其選擇。

（作者為營養師，臺南市民）

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