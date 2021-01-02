自由廣場》陸戰隊「移訓」東沙談南海局勢

◎ 張延廷

目前中共新型的山東號航空母艦在南海航訓，再加上甫完成戰備能力4萬噸級的「075型」兩棲登陸艦亦在南海海域活動，不難看出中共將南海作為練兵的重點，持續強化在南海爭取主導的地位。無獨有偶，美軍近來亦不斷派遣各式機、艦到南海從事偵察活動及自由航行，可見兩大國在南海的角力、較勁在2021年將更形檯面化，其中尤以中共為最。

南海長期一直是中共、台灣、越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊、印尼等多國主權紛爭的場域，周邊國家都意圖將「岩礁」擴大為「島嶼」，或增加佔島數目，以增加在此地區主權聲索的權利。東南亞國協（ASEAN）曾共同聲明指出，應以「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）的內容，作為處理南海主權與海洋權利爭端的基礎，這是東協各國反對中共宣稱擁有整個南海主權主張，所發出明確的政治訊息。

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近年美國陸續派軍機、軍艦到中共島礁臨近的海域及上空進行抵近偵察，並強調這是依據國際法在公海航行的權利，其駛入南海爭議水域是要藉此強烈訊號呼籲各國遵守規則，順便向區域內國家表示是為了維持區域穩定，及保護自身及南海周邊國家的利益，加強在此區域的軍事活動。也因不斷批判中共在南海的擴權及軍事化作為，及拉攏東協國家及其他盟邦牽制中共，使南海情勢進入動態對應階段並埋下伏筆。

美國在南海航行自由是以集體行動維護主權，近年基於航行自由所通過南海的次數，比過去都高出甚多。不難看出南海議題被不斷炒作，反應出美國與中共間的地緣戰略劇烈競爭，都想奪取此區域的發言權、主導權。東協各國夾在美、中之間，雖然希望能和兩方都維持良好互動，不想被認為是傾向美、中任何一方。

我國在1945年於日本戰敗後，將戰爭期間日本所佔領的南海諸島收歸中華民國，次年我國即派軍艦巡航南海諸島，並將長島命名為太平島並勒石立碑，而距台灣440公里的東沙島原由海軍陸戰隊長期駐守，但自2000年2月1日起改由海巡署兵力駐守，並成立「海巡署東沙指揮部」，島上重要火力有120迫砲、40砲等。但去年（2020）起東沙島周邊海空域中共機艦活動頻繁、軍事狀況吃緊，於是海軍陸戰隊以「移訓」之名進駐東沙島並強化火力及防衛戰力，稱「移訓」主要是為了避免國際社會疑慮台灣將南海軍事化。

目前中共的南海戰略主在防止南海問題國際化與多邊化，主張由當事國以「雙邊談判」模式解決紛爭，其著眼乃在排除「非聲索國」，例如美國、日本、澳洲、印度等具國際影響力的國家介入南海主權紛爭。在軍事上持續強化島嶼防衛戰力、擴大機艦聯合軍事演習，以落實主權鞏固作為。中共設置海南省三沙市以管轄西沙群島、中沙群島、南沙群島的行政事項，並組建三沙警備區，就是強調要捍衛其所謂核心利益。

我國雖擁有南沙太平島、東沙島等主權，但以現有海空兵力支援自衛作戰已屬不易，主因在於距離過遠不利於國軍及時兵、火力投射。然而可以努力強化衛星偵察能力，全時掌握島上軍事活動狀況，配合遠距精準打擊能力，可在守島及規復作戰時更有利我軍軍事行動及戰力展開。兵法云「知己知彼，百戰不殆」，最重要的守島關鍵在情報掌握，必須精確了解敵情並做最快速正確應變，才是萬全之策。

（作者為前空軍副司令、大學教授、美國華府Stimson Center智庫研究員）

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