自由廣場》釋字738談萊豬釋憲

◎ 沈政男

行政院認定地方制定的萊豬零檢出條例違憲，理由是食安規範應由中央統一制定，與釋憲案七三八「地方可制定比中央更嚴格的電玩設置標準」不同。然而衡諸釋憲案七三八的三大解釋理由，亦即中央與地方權限、保留原則與比例原則，萊豬零檢出條例可說相當類似。

在中央與地方權限方面，中央規定電玩店必須設在距離學校五十公尺以上，但幾個縣市自行規定必須距離數百到上千公尺，釋憲七三八認定沒有違憲，理由是電玩設置管理分屬中央與地方權限，而中央所規定只是最低標準，地方可因地制宜，訂下更嚴格標準。同理，萊克多巴胺對心血管疾病患者、老年族群與坐月子婦女的風險較高，但美國FDA只做了一般族群的藥物試驗，沒有針對高風險族群，因此各縣市當然可以依照地方狀況做調整。

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以心臟血管死亡率來說，台中市為十萬分之卅三，而台東縣為十萬分之九十一，相差將近三倍。以老年人口比率來說，最高為嘉義縣，已達將近二十％，而連江縣只有十二％。而以各縣市生育率來說，最高為桃園，達平均每位育齡婦女一．三三胎，而嘉義縣只有○．八八胎。既然各縣市的高風險族群比例差異甚大，為什麼不能訂出比中央更嚴格的萊豬檢出標準？

再以保留原則（法有規定才能執行）來說，憲法第一一○條規定，縣衛生屬於地方自治項目，而縣衛生當然包括食品衛生。以比例原則來說，各縣市為了保護自己的高風險族群，而制定比中央更嚴格的檢出標準，就好像各縣市為了保護自己的學生族群而制定更嚴格的電玩設置標準，都是合理且必要的手段。

以美國食安來說，聯邦FDA只要求畜牧業對於抗生素自行限制使用，但加州訂立了SB-27法規，要求畜牧業不得以非疾病的預防理由施用任何抗生素（比如增加產量）。再以環保法規來說，加州的汽車排廢標準乃美國最嚴格，當初許多歐洲柴油車可以在其他州賣，卻進不了加州。台灣的《空氣污染防制法》也規定，地方政府得因特殊需要，制定更嚴格的排放標準。

食安除了有客觀數據，更牽涉「吃得安心與否」的主觀判斷，而後者就是歐盟與中國至今嚴拒萊豬進口的理由。

（作者為老年精神科醫師，台中市民）

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