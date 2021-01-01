自由廣場》有共識的台羅 教學現場的最愛

◎ 王秀容

台語教學的成敗在師資。大部份教師已信任台羅拼音，讓他們更有自信教學才是重點。我是英語碩士、台語博士，始終疾呼音標是學習語言的根本，把發音位置抓準，把氣流掌握好，加上精熟練習即可達到學習成效。

人的發音構造是上天公平賦予的，各語言的聲母和韻母大同小異，遇民族特色發音，加些標記即可。有基本規範加特例處理，才不會造成錯亂，這是語言學習的關鍵。語言常會變調，例如中文「總統」均為三聲，要將「總」字唸做第二聲。學會規則後舉一反三，「總統好美」就很好發音。若一開始把「總」字用第二調來標記，那麼遇到「總裁」就會唸錯，肯定形成學習災難及永久傷害。身為教師不怕困難，是怕無所適從兩難。若遇一字多音，用變調來標記的系統就更站不住腳了。

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學者專家於二○○六年整合出「台灣閩南語羅馬字拼音方案」，終於讓教學現場的教師鬆一口氣且歡欣鼓舞。我從二○○三年起參與台語教學輔導，常到校訪視與教學現場對話。教師最怕三件事：拼音、專業知識不夠、家長不重視。但二十年來因為有台羅，加上教師負責用心，自學增能，已漸漸讓親師生領會台語的美和趣味。不能像中、英語成主流，原因是授課時數不足，無法純熟，再者家長仍重升學，無法向幼兒扎根、向中學延伸，絕對不是拼音系統的問題。

應持續推展有共識的台羅。我是英語本科，二○○一年一開始是學教羅，接著學注音符號式、通用、TLPA、十五音切等，因工作需要，負責任地研究各拼音系統。我認為以台羅為本，用熟悉的英語和注音符號來對應說明學理，就能很快理解並記憶，且能應萬變。台語的標調和變調，只需用簡單規則和口訣教導，常有易記易學的回饋。教師常說︰「現在用台羅比較好」。

我二○一五年曾參與世界青年運動會的台語互動攤位，外國人能透過台羅正確唸出語詞和課文。我二○二○年也曾教外國大學生，學台羅加上英語對譯，他們學得很開心。因此，台羅極適合任何台語教學。

台羅有共識、符合語言學、資源豐富、有成效，又可透過轉化閱讀教羅，很鼓舞現場教師。也可立即轉換看教羅和TLPA的資料。實在不樂見造成混亂標註變調的通用標音系統重現江湖刷存在感。如果真正愛台語，台語人應團結合作。

（作者為台師大台文系博士，新北市英語、閩南語教師）

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